Nicolás Ferreyra destacó el cambio del equipo con Alejandro Orfila y habló del sueño del ascenso

San Martín encontró una nueva versión durante la segunda rueda de la Primera Nacional. El equipo recuperó confianza, volvió a acercarse a los primeros puestos y comenzó a mostrar una identidad más sólida desde la llegada de Alejandro Orfila. Dentro de ese proceso, Nicolás Ferreyra se transformó en una pieza importante y en una de las voces de una defensa que volvió a transmitir seguridad.