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Pampa Energía cierra la única planta de caucho sintético del país y pone en riesgo 200 empleos

La empresa dejará de operar la planta de Puerto General San Martín.

PAMPA ENERGÍA EN CRISIS
PAMPA ENERGÍA EN CRISIS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pampa Energía confirmó el cierre de su planta de caucho sintético en Puerto General San Martín, Santa Fe, arriesgando 200 empleos por la caída de la demanda.
  • El desplome de las compras de su cliente principal, FATE, profundizó la crisis, mientras el gremio SOEPU busca mitigar el impacto de las desvinculaciones.
  • El cese de operaciones deja a la Argentina sin producción nacional de este insumo estratégico, incrementando la dependencia de importaciones para el sector industrial.
Resumen generado con IA

La industria petroquímica argentina atraviesa un nuevo escenario de crisis. Pampa Energía confirmó el cierre de su planta de caucho sintético ubicada en Puerto General San Martín, en el Cordón Industrial del sur de Santa Fe, una decisión que pone en riesgo alrededor de 200 puestos de trabajo y deja al país sin producción nacional de este insumo estratégico.

La planta, perteneciente a la ex PASA Petroquímica, era la única dedicada a la fabricación de caucho sintético en la Argentina, un material clave para la producción de neumáticos y otras industrias manufactureras.

El SOEPU denunció despidos y reclama la intervención del Gobierno

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), Mauricio Brizuela, confirmó que este jueves se realizará una nueva audiencia con representantes de la empresa en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, luego de una primera reunión que terminó sin acuerdos.

Según explicó el dirigente sindical, la empresa atribuyó el cierre a la fuerte caída de la demanda.

"El principal motivo que nos comunicó la empresa es la falta de mercado para los productos", sostuvo Brizuela.

El sindicalista también denunció que comenzaron las desvinculaciones del personal fuera de convenio y advirtió que trabajadores afiliados al gremio están siendo convocados para negociar retiros.

"Ayer hubo despidos a los fuera de convenio. Están llamando a la gente que nosotros representamos a tratar de llegar a un acuerdo entre partes", aseguró.

El cierre de FATE y la caída del consumo agravaron la crisis

Brizuela señaló que la situación se profundizó con la pérdida del principal cliente de la planta: la fabricante de neumáticos FATE.

"FATE era uno de los mayores compradores de Argentina. La producción se dividía en un 50% para el mercado interno y otro 50% para exportación. Sin embargo, pasó de demandar cerca de 7.000 toneladas mensuales a apenas 250 toneladas desde hace más de seis meses", explicó.

El dirigente reconoció que el cierre era un escenario que el gremio veía venir y aseguró que realizaron gestiones con distintos sectores políticos para intentar preservar la actividad.

"Lamentablemente la veníamos venir. Hablamos con dirigentes políticos y con el Ministerio de Trabajo para buscar alternativas, pero no tenemos muchas expectativas", expresó.

Una planta estratégica que deja de producir

El cierre de la planta de Puerto General San Martín representa un nuevo golpe para la industria química y petroquímica nacional, en un contexto marcado por la retracción del mercado interno, la baja de la actividad industrial y el cierre de empresas vinculadas a cadenas productivas estratégicas.

Con el cese de operaciones, Argentina dejará de fabricar caucho sintético, un insumo fundamental para la industria del neumático y otros procesos industriales, incrementando la dependencia de las importaciones.

Contraste con una nueva inversión de Pampa Energía

La decisión se conoció apenas un día después de que Pampa Energía anunciara una millonaria inversión para construir una nueva planta de urea en Bahía Blanca, destinada a abastecer la demanda del sector agroindustrial y del desarrollo de Vaca Muerta.

Mientras la empresa apuesta por nuevos proyectos vinculados a la producción de fertilizantes, el cierre de la planta santafesina abre un nuevo foco de conflicto sindical y suma incertidumbre sobre el futuro de casi 200 trabajadores.

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