Pampa Energía cierra la única planta de caucho sintético del país y pone en riesgo 200 empleos

La industria petroquímica argentina atraviesa un nuevo escenario de crisis. Pampa Energía confirmó el cierre de su planta de caucho sintético ubicada en Puerto General San Martín, en el Cordón Industrial del sur de Santa Fe, una decisión que pone en riesgo alrededor de 200 puestos de trabajo y deja al país sin producción nacional de este insumo estratégico.