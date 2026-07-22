La isla donde se nace, se vive y se muere siendo esclavo: el lado más siniestro a dos horas de un paraíso turístico

Existen otras formas de trabajo forzado en Indonesia, como la servidumbre por deudas entre los dayak de Borneo, según el historiador Bondan Kanumoyoso, de la Universidad de Indonesia en Depok. Pero la esclavitud de Sumba es distinta: está ligada al marapu, una religión local que combina el animismo, el culto a los antepasados y el mundo de los espíritus. Según la leyenda, cuenta el sacerdote de esa fe Umbu Remi Deta, los maramba obtuvieron atas al llegar a la isla.