OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Tareas de prevención
Hace 3 Hs

El artículo de LA GACETA del  21 del corriente, “Coordinan tareas de prevención ante contingencias climáticas en Tucumán”, es aliciente. Sobre todo por la palabra clave prevención, que se cumpla, o sea que no vuelva a suceder, como fue la trágica inundación a principio de este año en La Madrid, una población que desde hace décadas viene siendo castigada por las inundaciones. Todas las acciones preventivas, bien coordinadas, con los distintos organismos involucrados en el tema, en caso de no poder eliminar el “mal” mayor, en este caso las contingencias climáticas, ayudan a evitar males mayores a futuro. Ojalá que se publiquen en LA GACETA las obras, a medida que se van realizando; así la ciudadanía, que tiene su derecho, aporta impuestos, puede estar al tanto y juzgar.

Liliana Celia Müller                                

liliana.c.muller@gmail.com

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