OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Exceso de velocidad en Río Seco
Hace 3 Hs

Es necesario recurrir a su columna para que las autoridades lean y se hagan cargo. Hace unos días una camioneta de la firma azucarera en Río Seco  se llevó puestos dos jóvenes que iban en moto. Muy lamentable por cierto porque el vehículo mayor no venía por su carril. Lo de siempre: teléfono de la comisaría de Río Seco no contestó y llegaron después de media hora y con prepotencia la dama policía arremetiendo para sumar testigos a su voluntad. El chico más golpeado tirado en la calle hasta que llegó la ambulancia que ese traslado debiera cambiar porque en el CAPS local hay una y se debía esperar su logística vigente. A todo esto urge y ameritan decisiones sobre el tránsito cañero por el centro del pueblo donde hoy en día por la calle recién pavimentada corren carreras como así también esas camionetas de empresa, testigos todo el vecindario. Cero cartas indicativos de velocidad. Días pasado un camión enganchó y arrastró un auto nuevo y lo destruyó. ¿Podemos seguir viviendo así? Y señor jefe de policía y ministro de seguridad su tropa mucho que desear.

Paula Isabel Arévalo      

arevalopaulaisabel10@gmail.com

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