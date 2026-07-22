OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Esquina vallada
Hace 3 Hs

Apelo por este medio que nos brinda LA GACETA para atraer la atención de las autoridades municipales para que de una vez por todas termine el calvario de los vecinos que transitan por el cruce de calles San Martín y Maipú. Desde hace dos años que en el sector noroeste, sin tener el cartel de obra correspondiente, cubrieron toda la esquina y parte de calle Maipú y San Martín con un chapón abarcando las arterias arribas mencionadas. La supuesta obra pareciera no tener fin; dicha propiedad, donde funcionara anteriormente la Dirección de Rentas y hoy es de propiedad de la Caja Popular de Ahorros, obliga a los peatones, con el consiguiente peligro, a caminar por la calle, agregando lo estrechas que quedaron las veredas. La pregunta es: ¿qué remodelación están haciendo en el interior? Ya que se transformó en un misterio por el tiempo transcurrido, pues no se ve a nadie trabajando ni se sabe de qué se trata.

José Luis Avignone                                                               

Marcos Paz 922 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales
1

Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
2

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Irán dice que está en “guerra total” contra Estados Unidos
3

Irán dice que está en “guerra total” contra Estados Unidos

Orden de arresto internacional: Trump descarta que Netanyahu vaya a ir preso
4

Orden de arresto internacional: Trump descarta que Netanyahu vaya a ir preso

Para elegir en vacaciones: teatro, títeres, música y naturaleza
5

Para elegir en vacaciones: teatro, títeres, música y naturaleza

Ranking notas premium
Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán
1

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
2

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
3

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral
4

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
5

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Más Noticias
Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Coordinan tareas de prevención ante contingencias climáticas en Tucumán

Coordinan tareas de prevención ante contingencias climáticas en Tucumán

Apolo 11: las huellas de la Luna que siguen en la Tierra

Apolo 11: las huellas de la Luna que siguen en la Tierra

Comentarios