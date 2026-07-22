Cartas de lectores: Esquina vallada

Apelo por este medio que nos brinda LA GACETA para atraer la atención de las autoridades municipales para que de una vez por todas termine el calvario de los vecinos que transitan por el cruce de calles San Martín y Maipú. Desde hace dos años que en el sector noroeste, sin tener el cartel de obra correspondiente, cubrieron toda la esquina y parte de calle Maipú y San Martín con un chapón abarcando las arterias arribas mencionadas. La supuesta obra pareciera no tener fin; dicha propiedad, donde funcionara anteriormente la Dirección de Rentas y hoy es de propiedad de la Caja Popular de Ahorros, obliga a los peatones, con el consiguiente peligro, a caminar por la calle, agregando lo estrechas que quedaron las veredas. La pregunta es: ¿qué remodelación están haciendo en el interior? Ya que se transformó en un misterio por el tiempo transcurrido, pues no se ve a nadie trabajando ni se sabe de qué se trata.