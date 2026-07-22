El difícil cambio de hábitos con los residuos

Informó que las zonas críticas se detectan en el sur de la ciudad. “Toda la parte del Mercofrut, por ejemplo. Ahora pusimos un punto verde abajo del puente de circunvalación, pero es una zona compleja porque ahí hay consumo problemático y adicciones, entonces hay cuestiones que son difíciles de trabajar”. Se informó que la información con que se cuenta permite erradicar de raíz basurales que eran limpiados y que migraban o resurgían. En este sentido, se destaca, por ejemplo, el que estaba en calle Don Bosco al 4.000, cerca de la escuela García Hamilton, que durante más de 40 años estuvo marcado por el abandono y ha sido convertido en un espacio social con un mariposario. Se añaden las propuestas que acercan el sistema a la gente, como ser los sitios para llevar residuos reciclables, los ecocanjes y el programa de educación ambiental.