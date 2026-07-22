El difícil cambio de hábitos con los residuos

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que se ha erradicado 232 vaciaderos de residuos a cielo abierto, la mitad de los 475 basurales distribuidos por la ciudad. Afirmó que inciden las campañas de concientización y el trabajo junto a la Fiscalía Ambiental para detectar y sancionar infractores y se explicó que se aplicarán esta semana más de 20 actas de secuestro de vehículos por arrojar residuos en la vía pública.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, dijo que se están instalando cámaras y un sistema de alerta de vecinos, que reportan la existencia de basurales en zonas críticas. “Son ellos los que nos mandan fotos de las patentes de los vehículos que, por comodidad, dejan residuos en la calle y forman un basural”, explicó. “Estuvimos trabajando con empresas a las que habíamos realizado órdenes de clausura, de las cuales cuatro dieron cumplimiento a la normativa y una, no. Cuando les cae el peso de la ley sienten vergüenza, y una de las respuestas que nos dan es que sabían que estaba mal, pero que siempre lo hicieron así”. Añadió que impresiona ver que se trata de distribuidoras y empresas grandes muchos de los que arrojan residuos en las calles.
Informó que las zonas críticas se detectan en el sur de la ciudad. “Toda la parte del Mercofrut, por ejemplo. Ahora pusimos un punto verde abajo del puente de circunvalación, pero es una zona compleja porque ahí hay consumo problemático y adicciones, entonces hay cuestiones que son difíciles de trabajar”. Se informó que la información con que se cuenta permite erradicar de raíz basurales que eran limpiados y que migraban o resurgían. En este sentido, se destaca, por ejemplo, el que estaba en calle Don Bosco al 4.000, cerca de la escuela García Hamilton, que durante más de 40 años estuvo marcado por el abandono y ha sido convertido en un espacio social con un mariposario. Se añaden las propuestas que acercan el sistema a la gente, como ser los sitios para llevar residuos reciclables, los ecocanjes y el programa de educación ambiental.
El hecho de que esté funcionando la Fiscalía Ambiental, que haya reglas específicas con un nuevo Código parece ayudar, pero está claro que sin el control estricto, por ahora, es fácil que se recaiga en el abandono y por ello contó que hay casos en los que se identifican distintos vehículos que pertenecen al mismo dueño cometiendo infracciones ambientales. Al respecto, el edil radical Leandro Argañaraz enfatizó que hay que aumentar los controles y escuchar más al vecindario.
Migliavacca reflexionó que San Miguel de Tucumán atraviesa un cambio de hábitos, pero resaltó que es necesario continuar con las medidas de control. “Cuando nos controlan somos mejores, y tampoco tenemos que bajar los brazos con las medidas de concientización y educación ambiental”. Añadió que “se va viendo cómo es una cuestión más crónica, una costumbre. Y nuestro desafío es llegar a cambiar esos hábitos”.