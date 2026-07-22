San Miguel de Tucumán: intervienen puentes para mejorar la seguridad vial

Las obras, indicó la jefa municipal, se realizarán de manera progresiva. “Comenzaremos por el puente peatonal ubicado sobre el canal, a la altura de calle Cangallo, entre Rioja y Alberdi. Allí construiremos un puente completamente nuevo, de hormigón premoldeado y de luz libre, es decir, sin columnas dentro del cauce. Esto permitirá favorecer el normal escurrimiento del agua y evitar obstáculos en el canal. Además, incorporaremos iluminación LED y realizaremos trabajos de paisajismo en todo el entorno”, detalló Chahla.