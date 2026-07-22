Política

San Miguel de Tucumán: intervienen puentes para mejorar la seguridad vial

La Municipalidad trabajará de manera progresiva en tres estructuras de la zona sur.

REUNIÓN. La intendenta Rossana Chahla supervisó el plan de obras. @rossanachahla
REUNIÓN. La intendenta Rossana Chahla supervisó el plan de obras. @rossanachahla
Hace 4 Hs

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, anunció que el municipio pondrá en marcha un plan de renovación de tres puentes de la zona sur para mejorar la seguridad vial y optimizar la infraestructura urbana. Los trabajos también ayudarán a mejorar el escurrimiento del agua y así prevenir anegamientos.

El aviso surgió tras una reunión de trabajo entre la jefa municipal y autoridades y equipos técnicos de la Secretaría de Obras Públicas, dirigida por Claudio Bravo. Se informó que la intervención alcanzará a los puentes ubicados sobre el canal de la Termoeléctrica, que conectan a los barrios San Alberto, José Hernández, Mitre y Palmeras.

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Las obras, indicó la jefa municipal, se realizarán de manera progresiva. “Comenzaremos por el puente peatonal ubicado sobre el canal, a la altura de calle Cangallo, entre Rioja y Alberdi. Allí construiremos un puente completamente nuevo, de hormigón premoldeado y de luz libre, es decir, sin columnas dentro del cauce. Esto permitirá favorecer el normal escurrimiento del agua y evitar obstáculos en el canal. Además, incorporaremos iluminación LED y realizaremos trabajos de paisajismo en todo el entorno”, detalló Chahla.

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Luego se reconstruirá el puente peatonal ubicado en calle Mercedes de San Martín, que actualmente se encuentra deteriorado. La estructura será reemplazada por un nuevo puente de características similares al de calle Cangallo, con la promesa de brindar mayor seguridad y mejores condiciones de circulación para los vecinos.

Calle Artaza

El plan también incluye la intervención del puente vehicular de calle Artaza, donde se ejecutarán obras destinadas a reforzar la seguridad vial y peatonal. “Allí realizaremos una jerarquización integral; reconstruiremos y renovaremos los elementos de seguridad y las barandas para brindar mayor protección a peatones y conductores y prevenir riesgos de caídas hacia el canal”, mencionó Chahla.

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