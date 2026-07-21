Una tucumana vivió la final del Mundial en España y descubrió cuánto extrañaba Argentina

Cuando Rocío Gómez Ganss dejó Tucumán para instalarse en Madrid hace poco más de dos años, sabía que iba a extrañar a su familia, a sus amigos y a las costumbres de su tierra. Lo que nunca imaginó era que un Mundial de fútbol se terminaría convirtiendo en una de las experiencias más intensas de su vida lejos de casa. La participación de la Selección no sólo reavivó la nostalgia por el país, sino que también la enfrentó a un clima de tensión que fue creciendo a medida que el equipo avanzaba hasta la final frente a España.