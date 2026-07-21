Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 21 de julio de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 7 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Trabaja en una finca perdida en el monte santiagueño y usa energía solar para poder ver el Mundial Tiene una bandera argentina en medio del monte, no mira el Mundial y sueña con que sus bisnietos lleguen a Primera Sale a las cuatro de la mañana para llegar a una escuela rural donde el Mundial reunió a todo un paraje Escucha el Mundial por radio porque no tiene luz, pero está listo para dejar el partido si alguien necesita que le salven la vida Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño Ranking notas premium Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo? Nuestra Selección Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU Del cierre a las reformas en el Banco Central