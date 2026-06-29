Mundial 2026: Matt Damon se rindió a los pies de Messi y dejó una frase que enamoró a los argentinos

Matt Damon volvió a demostrar su cercanía con la Argentina y dejó una confesión que rápidamente se viralizó durante el Mundial 2026. En la previa del partido entre Colombia y Portugal, el actor estadounidense aseguró que Lionel Messi ocupa un lugar privilegiado en su hogar y bromeó al reconocer que el capitán de la Selección argentina "es más importante" que él.