Copa del Mundo

Mundial 2026: Matt Damon se rindió a los pies de Messi y dejó una frase que enamoró a los argentinos

La estrella de Hollywood reveló su admiración por el capitán argentino y explicó por qué la Scaloneta ocupa un lugar especial en su familia.

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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Matt Damon expresó su profunda admiración por Lionel Messi y la Selección argentina durante una entrevista de Telemundo en el Mundial 2026 para promocionar su nuevo film.
  • Damon, casado con la salteña Luciana Barroso desde 2003, bromeó diciendo que Messi es más importante que él en su casa, mientras promocionaba su película junto a John Leguizamo.
  • La confesión del actor se viralizó rápidamente en redes sociales, consolidando su afecto mutuo con el público argentino y reflejando el impacto global de la figura de Messi.
Resumen generado con IA

Matt Damon volvió a demostrar su cercanía con la Argentina y dejó una confesión que rápidamente se viralizó durante el Mundial 2026. En la previa del partido entre Colombia y Portugal, el actor estadounidense aseguró que Lionel Messi ocupa un lugar privilegiado en su hogar y bromeó al reconocer que el capitán de la Selección argentina "es más importante" que él.

La escena se produjo durante una entrevista con la periodista Diana Rincón para Telemundo, en la que Damon compartió espacio con el actor colombiano John Leguizamo. Ambos se encuentran promocionando La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan.

En el filme, Damon interpreta a Odiseo, el legendario rey de Ítaca y protagonista del poema épico de Homero, cuya travesía de regreso a casa tras la Guerra de Troya constituye una de las obras más influyentes de la literatura universal.

En medio de la charla, la conversación giró hacia el fútbol. La periodista le preguntó al actor si en su casa había una bandera argentina y otra de Lionel Messi. La respuesta fue inmediata.

"Claro que sí, claro. Más importante que yo, sí", respondió entre risas, dejando en claro la admiración que su familia siente por el capitán de la Albiceleste.

Damon también explicó cuál es la selección que acompaña durante la Copa del Mundo. "Argentina es mi equipo, pero hoy es Colombia, porque mi amigo aquí es de Colombia y en este juego, I'm going for Colombia", dijo, alternando español e inglés y haciendo referencia al encuentro que disputaban ambas selecciones.

La conductora, también colombiana, celebró el comentario con humor: "Acá somos tres colombianos: John Leguizamo, obviamente también Matt Damon y quien les habla, Diana Rincón".

Por su parte, Leguizamo aprovechó la oportunidad para destacar la pasión que despierta el fútbol en América Latina y marcar diferencias con la cultura deportiva de Estados Unidos.

"Fútbol para nosotros es todo. Miren los colores, la música, la emoción. Para los americanos dicen: 'Gol', y nosotros decimos: ¡Gooool! Esa es la diferencia en culturas", afirmó el actor nacido en Bogotá.

Su fuerte vínculo con la Argentina

La cercanía de Matt Damon con el fútbol argentino no es casual. El actor está casado con Luciana Barroso, nacida en la provincia de Salta, a quien conoció en 2003 mientras filmaba una película en Miami.

Desde entonces, el ganador del Oscar ha manifestado en distintas oportunidades su afecto por la Argentina y su admiración por Lionel Messi, una pasión que, según él mismo reconoce, también forma parte de la vida cotidiana de su familia.

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