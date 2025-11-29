Secciones
Galletitas de chocolate sin harina ni azúcar: la receta liviana ideal para la merienda

Una opción saludable y deliciosa que aprovecha ingredientes naturales y logra un sabor intenso a chocolate, sin renunciar a la textura perfecta.

Hace 7 Hs

Las recetas saludables ganan cada vez más espacio en la cocina diaria, en especial entre quienes buscan limitar el consumo de harina y azúcar sin dejar de disfrutar algo rico. En ese camino, las preparaciones dulces se convirtieron en las grandes protagonistas: permiten replicar recetas tradicionales, pero reemplazando ingredientes para hacerlas más nutritivas y livianas.

Una de las estrellas del momento son las galletitas de chocolate sin harina ni azúcar, una opción ideal para la merienda, fáciles de preparar y con un resultado sorprendente: crocantes por fuera, suaves por dentro y con un sabor profundo gracias al cacao de alta pureza.

Ingredientes

Para preparar estas galletitas saludables, solo se requieren cinco ingredientes simples:

1 banana madura

½ taza de semillas de sésamo (molidas)

½ taza de coco rallado

50 g de chocolate 70% cacao o amargo

1 cucharadita de mantequilla de maní

Paso a paso

1. Pisá la banana madura hasta obtener una mezcla uniforme. Esta será la base húmeda que reemplazará a las harinas tradicionales.

2. Mezclá las semillas de sésamo molidas con el coco rallado para formar la preparación seca que aportará textura y nutrientes.

3. Troceá el chocolate 70% o derretilo a baño María, según la consistencia que prefieras, para integrarlo mejor a la masa y potenciar el sabor.

4. Sumá la mantequilla de maní a la mezcla húmeda para dar más cuerpo y cohesión a la preparación.

5. Formá pequeñas porciones con la masa y lleválas a un horno precalentado a 180°C, durante 12 a 15 minutos, hasta que tomen firmeza y desprendan un aroma intenso a chocolate.

