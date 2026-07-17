Messi llegó en helicóptero, De la Fuente confesó su miedo a volar y la previa de la final sumó una escena de película
La logística de la final del Mundial 2026 dejó una imagen poco habitual en Nueva York. Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez arribaron en helicóptero a la conferencia de prensa, mientras que el entrenador español reconoció que ese mismo medio de transporte era lo único que realmente lo ponía nervioso.
Resumen para apurados
- Messi, Scaloni y Martínez llegaron en helicóptero a la conferencia de prensa en Nueva York este viernes, previo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
- Tras entrenar en Nueva Jersey, la delegación argentina arribó con un fuerte operativo de seguridad, mientras Luis de la Fuente bromeó sobre su temor a viajar en helicóptero.
- El despliegue de nivel internacional eleva la expectativa para la gran final del domingo en el MetLife Stadium, donde se definirá al nuevo campeón del fútbol mundial.
La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó este viernes una escena digna de una superproducción de Hollywood. Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez llegaron a la conferencia de prensa oficial a bordo de un helicóptero, en medio de un impresionante operativo de seguridad que sorprendió a los presentes en Nueva York.
Tras el último entrenamiento de la Selección en Nueva Jersey, la delegación argentina abordó la aeronave que aterrizó en un helipuerto ubicado a pocos metros del lugar donde aguardaban decenas de periodistas de todo el mundo.
La llegada estuvo acompañada por un importante despliegue de seguridad. Al descender del helicóptero, las tres figuras fueron recibidas por agentes que mantenían alejados a los curiosos antes de subir a una caravana integrada por enormes camionetas negras y vehículos de custodia que los trasladaron hasta la sala de conferencias.
La expectativa era enorme, especialmente por Lionel Messi. En un primer momento se especuló con que el capitán argentino solo participaría de la clásica fotografía oficial junto a Scaloni y el "Dibu", sin responder preguntas.
Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. El rosarino tomó asiento, agarró el micrófono y protagonizó una extensa conferencia en la que habló sobre la presión de jugar otra final del mundo, recordó la histórica fotografía junto a Lamine Yamal cuando era un bebé y elogió a la joven figura española.
Curiosamente, el helicóptero también fue protagonista en la conferencia de prensa de España, aunque por un motivo completamente distinto.
Mientras la Selección argentina vivía una llegada de película, el entrenador Luis de la Fuente confesó que el vuelo de regreso por esa vía era, paradójicamente, la única situación que realmente le generaba nervios antes de enfrentar a la Albiceleste.
"Estoy nervioso porque nos volvemos en helicóptero; lo demás, estoy tranquilísimo", bromeó el seleccionador español, provocando las risas de los periodistas presentes.
La respuesta reflejó el clima con el que España intenta afrontar el partido más importante del torneo, combinando la máxima concentración deportiva con algunos momentos de distensión en la antesala del duelo decisivo.
Entre helicópteros, caravanas de seguridad, un despliegue propio de una cumbre internacional y miles de periodistas acreditados, la organización volvió a demostrar la magnitud de una final que paraliza al mundo. El domingo, toda esa logística quedará en un segundo plano cuando Argentina y España salten al césped del MetLife Stadium para definir al campeón del Mundial 2026.