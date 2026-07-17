Messi llegó en helicóptero, De la Fuente confesó su miedo a volar y la previa de la final sumó una escena de película

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó este viernes una escena digna de una superproducción de Hollywood. Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez llegaron a la conferencia de prensa oficial a bordo de un helicóptero, en medio de un impresionante operativo de seguridad que sorprendió a los presentes en Nueva York.