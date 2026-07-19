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Eligieron al mejor dulce de leche de la Argentina: cuál fue el ganador de la Feria Caminos y Sabores 2026

Un jurado de expertos distinguió la calidad de la receta tradicional de esta pyme que brinda empleo a cincuenta personas en sus procesos diarios

Eligieron al mejor dulce de leche de la Argentina: cuál fue el ganador de la Feria Caminos y Sabores 2026
Dulce de leche argentino
Por Virginia Daniela Gómez Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Dulce de Leche & Co. ganó el premio al mejor dulce de leche del país en la 20° Feria Caminos y Sabores, realizada en el predio Costa Salguero de Buenos Aires.
  • Tras una rigurosa cata a ciegas liderada por expertos, la pyme obtuvo su tercer título en cuatro años. La firma emplea actualmente a cincuenta personas en sus procesos.
  • Luego de esta consagración, la empresa planea desembarcar en Brasil con una planta de producción propia para avanzar en su plan de globalizar el tradicional dulce de leche.
Resumen generado con IA

La 20° edición de la Feria Caminos y Sabores se transformó en el escenario de una nueva consagración para el sector gastronómico nacional. El dulce de leche, considerado el embajador absoluto de la identidad argentina, atrajo a cientos de marcas que buscaron validar la calidad de sus preparaciones lácteas ante un jurado exigente.

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El evento tuvo lugar en el predio BA Ferial de Costa Salguero, donde los productores de diversas provincias exhibieron lo mejor de las economías regionales. Este encuentro anual funciona como una vidriera ineludible para establecimientos artesanales y grandes corporaciones que desean alcanzar el prestigio que otorga el certamen nacional.

Un triunfo histórico para Dulce de Leche & Co.

La marca Dulce de Leche & Co. consiguió el primer puesto y la consagración mayor en su categoría específica. Este resultado representa la tercera oportunidad en los últimos cuatro años donde la firma logra alzar el trofeo principal. El establecimiento mantiene una trayectoria de excelencia que lo posiciona en la cúspide de las góndolas locales.

El representante de la compañía, Luis González, manifestó que recibir este premio genera un orgullo inmenso para toda la organización. Actualmente cincuenta personas trabajan en la pyme y sostienen los procesos de elaboración con una dedicación diaria constante. La obtención de la llave del éxito renueva el compromiso del equipo con la calidad y la pasión por el producto tradicional.

Cata especializada y proyección hacia el mercado externo

El concurso Experiencias del Sabor consistió en una rigurosa cata a ciegas coordinada por la especialista Beatriz Coste. Un grupo de expertos evaluadores, conformado por ingenieros en alimentos y cocineros profesionales, analizó cada muestra presentada. Este proceso técnico garantizó que la elección del ganador respondiera exclusivamente a criterios sensoriales de alto nivel.

Tras la victoria, Luis González adelantó que la empresa coordina actualmente su desembarco formal en el territorio de Brasil. Los fundadores planean la instalación de una planta de producción propia para cumplir con la misión de globalizar el dulce de leche. Durante la jornada también destacaron otros emprendedores como Yamila María Cámpora, quien ganó en el rubro de yerba mate artesanal.

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