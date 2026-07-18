Horóscopo chino: por qué julio no es un buen mes para nuevos proyectos, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru advirtió este julio en Argentina que no es un buen mes para iniciar proyectos debido a las energías inestables del horóscopo chino.
- Bajo la influencia de la Cabra de metal, la astróloga recomendó priorizar la meditación y la introspección en lugar de buscar metas ambiciosas antes de agosto.
- Se prevé que signos como la Rata, el Búfalo y el Perro enfrenten complicaciones a fin de mes, mientras que el Chancho logrará estabilidad y concreción.
Ludovica Squirru había anunciado que julio iba a venir con transformaciones trascendentes debido a “energías dinámicas y cambiantes que reinan en el marco del año del Caballo. Transcurrida la primera mitad del séptimo mes del año, la especialista en horóscopo chino insistió en que no serán tiempos de tierra fértil al menos hasta la llegada de agosto.
“No será propicio iniciar nada nuevo o ponerse metas ambiciosas. Resultará mejor meditar y reflexionar en el día a día”, informó en el marco del mes de la Cabra de metal yin que tiene como hexagrama “tierra sobre cielo”.
“Paz. Lo pequeño se va y viene lo grande. Buena fortuna. Éxito. En el mundo de los hombres es una época de concordia social. Los grandes se rebajan hacia los humildes y los pequeños nutren sentimientos amistosos con respecto a los grandes, tan bien que se apaciguar la hostilidad”, escribió.
Y cerró: “Cielo y tierra unidos; la imagen de la paz. El gobernante divide y completa el curso del cielo y de la tierra; proporciona y regula los dones del cielo y de la tierra y así ayuda a su pueblo”.
Predicciones de Ludovica Squirru para la recta final de julio
El séptimo mes del año viene especialmente con noticias trascendentales para la Rata, Búfalo, Perro y Chancho.
Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)
Las segundas dos semanas del mes serán las más complicadas, en especial para las personas nacidas en países y estados fundados en años Rata o Cabra, por lo que viajar fuera sería una opción, aunque aguantar y ser prudentes será también viable. Por otro lado, las ratas nacidas en 1996 y 2008 podrían, además, tener roces con las autoridades, maestros y padres debido a las diferencias generacionales.
Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009 y 2021)
Días complicados por la incidencia de la Cabra, que siempre genera inconvenientes en el Búfalo. Con la influencia del Dragón, podría ser capaz de hacer realidad muchos de sus deseos, siempre y cuando sean decretados de forma constructiva y sin miedo. Los que peor la tienen son los nacidos en 1949 y en 2009.
Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018)
Los días 12 y 24, que son dominados por el búfalo, producirán cierta combinación de energías con el Año del Dragón que harán que queden atrapados en conflictos que no son suyos directamente. Los días 14 y 26 para hablar o negociar con los involucrados en estos conflictos.
Chancho (1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019)
Encontrará motivos para ser feliz, y concretará proyectos muy añejos. La energía será estable y metafóricamente quemará todo pensamiento obsesivo, enojo y actitudes antagónicas que pudo haber alimentado durante el mes anterior.