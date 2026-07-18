Horóscopo chino: por qué julio no es un buen mes para nuevos proyectos, según Ludovica Squirru

Las segundas dos semanas del mes serán las más complicadas, en especial para las personas nacidas en países y estados fundados en años Rata o Cabra, por lo que viajar fuera sería una opción, aunque aguantar y ser prudentes será también viable. Por otro lado, las ratas nacidas en 1996 y 2008 podrían, además, tener roces con las autoridades, maestros y padres debido a las diferencias generacionales.