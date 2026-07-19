SociedadActualidad

La misa de hoy: el trigo y la cizaña
Hace 3 Hs

El Evangelio del trigo y la cizaña (Mt 13, 24-43) posee una sorprendente actualidad. No solo habla del bien y del mal que conviven en el mundo, sino también de la tentación contemporánea de querer eliminar inmediatamente todo lo que consideramos malo. Jesús propone otro camino: el de la paciencia, el discernimiento y la esperanza.

Algunas claves para actualizar este Evangelio al hoy son las siguientes:

- La cultura de la inmediatez frente a la paciencia de Dios. Vivimos en la era de la respuesta instantánea. Todo debe resolverse rápido: un clic, una opinión, una sentencia. También juzgamos a las personas con rapidez. Las redes sociales favorecen esta dinámica: basta un error para “cancelar” a alguien. En cambio, Dios no actúa así. Él sabe esperar. No confunde una caída con el destino definitivo de una persona. Donde nosotros vemos un caso perdido, Dios sigue viendo una historia abierta. Podría decirse: “Mientras nuestra cultura cancela personas, Dios sigue apostando por ellas.”

- El trigo y la cizaña también crecen dentro de nosotros. El Evangelio no habla solamente del mundo exterior. También describe nuestro propio corazón. Todos llevamos mezclas de generosidad y egoísmo, de fidelidad y fragilidad, de fe y dudas. El cristiano maduro deja de dividir el mundo entre “buenos” y “malos” para comenzar una verdadera conversión personal. El gran combate no es primero contra la cizaña de los demás, sino contra la que crece silenciosamente en nuestro interior.

- Una sociedad polarizada. Nuestra época vive fuertes divisiones: políticas, ideológicas, culturales e incluso eclesiales. Con frecuencia queremos arrancar la “cizaña” eliminando al que piensa distinto. Jesús sorprende diciendo: “Dejen crecer juntos”. No significa relativizar el mal, sino reconocer que la violencia nunca produce el Reino de Dios. El Reino crece mediante la verdad unida a la misericordia. Padres, docentes, sacerdotes y formadores experimentan muchas veces la frustración de no ver frutos inmediatos. Esta parábola enseña que sembrar siempre vale la pena. Muchas semillas permanecen ocultas durante años antes de dar fruto. La paciencia de Dios debe convertirse también en la paciencia del educador.

- Una llamada concreta. Quizá hoy la mayor cizaña que amenaza nuestro mundo no sea solamente el mal moral, sino la impaciencia: la incapacidad de esperar, de escuchar, de perdonar y de creer que las personas pueden cambiar. El trigo del Reino crece allí donde alguien sigue creyendo en la posibilidad de la conversión.

Por eso, este Evangelio no nos invita a ser jueces del campo, sino colaboradores del sembrador. Nos llama a sembrar el bien cada día, confiar en la acción silenciosa de Dios y no perder nunca la esperanza, porque Él sigue haciendo crecer el trigo incluso allí donde nosotros solo alcanzamos a ver cizaña.

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