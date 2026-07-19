Cartas de lectores: Malvinas

Terminó el partido y en mi mente afloraron recuerdos que, mientras haya un argentino de pura cepa, estarán presentes: en aquel lejano y gélido sur hay unas islas muy nuestras que, como nunca, se vistieron de azul y blanco. La historia está escrita y el usurpador no podrá borrar y/o olvidar que fueron, son y serán argentinas. También en mi recuerdo está aquel puñado de jóvenes que lucharon en desigualdad, muchos de los cuales hoy yacen en el fondo del mar; los que están identificados con una cruz blanca en la isla; y también los que hoy siguen en la batalla pasa ser reconocidos como veteranos de esa contienda. Que esta nueva generación de argentinos comprenda ese amor por la celeste y blanca; que no sea únicamente para el festejo mundialista y que no se pregunten “¿qué se celebra el 9 de Julio?”, porque seguro hay quienes tienen claro lo que se celebra el 4 de julio… Este domingo se termina el Mundial y nos quedará en nuestros recuerdos que un 15 de julio de 2026 un grupo de jugadores hizo una hazaña para que sepan esos piratas que Argentina nunca se rinde.