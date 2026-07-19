Lo que nos deja el Mundial

Según los datos presentados a principio de año por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford y la consultora Gallup, Argentina ocupa el puesto 44 en el informe. Estamos muy por arriba del promedio conformado por 143 naciones, a pesar de todos los pesares. Por encima nuestro están países como Finlandia, Islandia y Dinamarca, según detalló el documento, elaborado en conjunto con la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y no podía ser de otra manera. Los investigadores asocian este liderazgo de los países nórdicos con la riqueza económica, la equidad social y los sistemas de protección estatal sólidos. Si la gente se siente segura, se siente feliz. Es una fórmula bastante simple.