Una mirada (errónea) sobre Borges

Explicación quizás innecesaria por consabida: a Francisco Borges es quien Jorge Luis vuelve protagonista de “Historia del guerrero y de la cautiva”, de El Aleph. Su bisabuelo es el héroe de aquella “Página para recordar al Coronel Suárez, vencedor en Junín” y de ese otro poema titulado “Coronel Suárez”, quien dirigió la caballería peruana y colombiana en la batalla del Junín peruano contra el ejército realista hacia 1823. Quizás fuera que dieran a confusión el Junín de Perú, donde combate Suárez, con el Junín de Argentina, donde vivía el abuelo Borges.