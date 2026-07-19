El desinterés por informarse

Los textos periodísticos o televisivos son leídos críticamente por muy pocos. Aunque haya conciencia de que los informativos a menudo desinforman o no informan debidamente, eso no implica que aquello que aseveran no sea absorbido sin examen y tomado sin más como marco real de la vida propia. Habitualmente, para el ciudadano común los sucesos que acaecen fuera de su entorno cercano no tienen importancia práctica. Los problemas políticos (quién manda y quién obedece), así como los económicos, que primero le interesan y de los que quiere estar bien informado, son los de su propia casa. Esto es acorde a que su accionar concreto se desarrolla en el marco de sus vínculos de conocimiento directo: familiares, laborales próximos y similares, que es donde encuentra sus principales satisfacciones e insatisfacciones. En consecuencia, la absorción libidinal del sujeto por la prole y sus alrededores, que le quedan siempre a la vista, hace que los problemas que efectivamente trata de resolver sean los de este ámbito, que llamamos privado.