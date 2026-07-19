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Final del Mundial 2026: siete recomendaciones de médicos tucumanos para cuidar el corazón durante Argentina vs. España

Especialistas de la Asistencia Pública de San Miguel de Tucumán explicaron que la tensión emocional del cruce ante Inglaterra eleva el peligro de sufrir complicaciones.

Final del Mundial 2026: siete recomendaciones de médicos tucumanos para cuidar el corazón durante Argentina vs. España
Argentina
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Médicos de Tucumán difundieron recomendaciones ante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España para evitar riesgos cardíacos debido a la alta tensión emocional del partido.
  • Cardiólogos advierten que el estrés del partido eleva 2.6 veces los eventos cardíacos. Sugieren moderar comida y alcohol, hidratarse y no suspender tratamientos crónicos.
  • El cumplimiento de estas pautas es crítico para pacientes con hipertensión o diabetes. Se busca reducir las urgencias médicas durante un evento de alto impacto social.
Resumen generado con IA

La intensidad emocional asociada a los partidos de la Selección Argentina y a pocas horas de la final contra España, especialistas del Centro de Cardiometabolismo y de la Asistencia Pública de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán advirtieron que los eventos cardiovasculares sufren un incremento de hasta 2.6 veces respecto a los registros habituales durante este tipo de encuentros.

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Por este motivo, las autoridades sanitarias difundieron una serie de recomendaciones orientadas a prevenir complicaciones de gravedad. El cumplimiento de estas pautas médicas adquiere una relevancia crítica para aquellas personas que presentan diagnósticos de enfermedades crónicas, tales como hipertensión, diabetes, obesidad o antecedentes de patologías cardíacas.

  • No olvidar la medicación y respetar los horarios habituales de tratamiento.
  • Comer de manera saludable y con moderación, evitando los excesos
  • Limitar el consumo de alcohol y nunca beber con el estómago vacío.
  • Mantener una buena hidratación durante toda la jornada.
  • Reducir el consumo de sal, especialmente quienes padecen hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca.
  • Si se tiene diabetes, controlar la glucemia, sobre todo cuando cambian las rutinas alimentarias.
  • Compartir el partido con familiares y amigos, ya que el apoyo social también contribuye al bienestar.
  • Dolor o presión en el pecho.
  • Falta de aire o dificultad para respirar.
  • Palpitaciones persistentes o sensación de desmayo.
  • Debilidad repentina o pérdida de fuerza en un brazo o una pierna.
  • Dificultad para hablar o desviación de la boca.
  • Niveles muy elevados de glucosa o episodios de hipoglucemia que no logran corregirse.
  • Por su parte, la Asistencia Pública municipal recomienda: 
  • Evitar las comidas muy abundantes antes de un partido.
  • Mantenerse hidratado.
  • Ver el partido en un ambiente cómodo, ventilado y con calefacción segura.
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