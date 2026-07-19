Final del Mundial 2026: siete recomendaciones de médicos tucumanos para cuidar el corazón durante Argentina vs. España

Resumen para apurados
- Médicos de Tucumán difundieron recomendaciones ante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España para evitar riesgos cardíacos debido a la alta tensión emocional del partido.
- Cardiólogos advierten que el estrés del partido eleva 2.6 veces los eventos cardíacos. Sugieren moderar comida y alcohol, hidratarse y no suspender tratamientos crónicos.
- El cumplimiento de estas pautas es crítico para pacientes con hipertensión o diabetes. Se busca reducir las urgencias médicas durante un evento de alto impacto social.
La intensidad emocional asociada a los partidos de la Selección Argentina y a pocas horas de la final contra España, especialistas del Centro de Cardiometabolismo y de la Asistencia Pública de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán advirtieron que los eventos cardiovasculares sufren un incremento de hasta 2.6 veces respecto a los registros habituales durante este tipo de encuentros.
Por este motivo, las autoridades sanitarias difundieron una serie de recomendaciones orientadas a prevenir complicaciones de gravedad. El cumplimiento de estas pautas médicas adquiere una relevancia crítica para aquellas personas que presentan diagnósticos de enfermedades crónicas, tales como hipertensión, diabetes, obesidad o antecedentes de patologías cardíacas.
- No olvidar la medicación y respetar los horarios habituales de tratamiento.
- Comer de manera saludable y con moderación, evitando los excesos
- Limitar el consumo de alcohol y nunca beber con el estómago vacío.
- Mantener una buena hidratación durante toda la jornada.
- Reducir el consumo de sal, especialmente quienes padecen hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca.
- Si se tiene diabetes, controlar la glucemia, sobre todo cuando cambian las rutinas alimentarias.
- Compartir el partido con familiares y amigos, ya que el apoyo social también contribuye al bienestar.
- Dolor o presión en el pecho.
- Falta de aire o dificultad para respirar.
- Palpitaciones persistentes o sensación de desmayo.
- Debilidad repentina o pérdida de fuerza en un brazo o una pierna.
- Dificultad para hablar o desviación de la boca.
- Niveles muy elevados de glucosa o episodios de hipoglucemia que no logran corregirse.
- Por su parte, la Asistencia Pública municipal recomienda:
- Evitar las comidas muy abundantes antes de un partido.
- Mantenerse hidratado.
- Ver el partido en un ambiente cómodo, ventilado y con calefacción segura.