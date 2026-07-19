Final del Mundial 2026: siete recomendaciones de médicos tucumanos para cuidar el corazón durante Argentina vs. España

La intensidad emocional asociada a los partidos de la Selección Argentina y a pocas horas de la final contra España, especialistas del Centro de Cardiometabolismo y de la Asistencia Pública de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán advirtieron que los eventos cardiovasculares sufren un incremento de hasta 2.6 veces respecto a los registros habituales durante este tipo de encuentros.