Los Pumas homenajearon a la Selección de Maradona con una camiseta inspirada en 1986

Resumen para apurados
- Los Pumas homenajearon este sábado en Santiago del Estero a la Selección de Maradona de 1986 usando una camiseta especial frente a Inglaterra por el Nations Championship.
- La UAR y Le Coq Sportif diseñaron la casaca azul de edición limitada con detalles retro para conmemorar los 40 años del título mundial de fútbol obtenido en México 1986.
- El tributo refuerza el legado deportivo nacional y une al rugby con el fútbol, resignificando la histórica rivalidad contra Inglaterra bajo valores de orgullo y pertenencia.
Los Pumas salieron a jugar el duelo de este sábado frente a Inglaterra en Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship, con una camiseta que conectó al rugby argentino con uno de los capítulos más importantes de la historia deportiva del país. El equipo salió al campo de juego con una casaca de edición limitada inspirada en la que utilizó la Selección argentina de fútbol durante el Mundial de México 1986.
Recuerdos que atraviesan generaciones y permanecen vivos en la memoria colectiva. Hoy ese legado vuelve a vestirse. Le Coq Sportif x Los Pumas â EdiciÃ³n Limitada â86. pic.twitter.com/ksMgtCfsE5— Los Pumas (@lospumas) July 18, 2026
La iniciativa fue impulsada por la Unión Argentina de Rugby y desarrollada junto a Le Coq Sportif con el objetivo de homenajear al seleccionado encabezado por Diego Armando Maradona, al cumplirse 40 años de aquella consagración que trascendió las fronteras del fútbol y quedó incorporada para siempre en la memoria colectiva de los argentinos.
La camiseta fue diseñada exclusivamente para el encuentro contra el conjunto inglés y recuperó algunos de los elementos más representativos de las prendas utilizadas durante la década del 80. El modelo presentó bastones verticales en dos tonos de azul, cuello en V, puños blancos y el tradicional logo retro de la marca francesa.
El escudo de Los Pumas, en tanto, apareció en color dorado para reforzar el carácter conmemorativo de una pieza que combinó referencias históricas con materiales y tecnología de alto rendimiento adaptados a las exigencias del rugby profesional.
El homenaje también adquirió un significado especial por el rival. Inglaterra fue justamente el adversario al que la Selección argentina eliminó en los cuartos de final del Mundial de 1986, en un partido que quedó marcado por los dos goles más recordados de Maradona: la “Mano de Dios” y la inolvidable corrida que terminó siendo reconocida como el mejor gol del siglo.
Cuatro décadas después, Los Pumas trasladaron aquella imagen a una cancha de rugby. La camiseta no buscó solamente recrear una estética, sino reconocer el legado de un equipo que representó al país con talento, personalidad y carácter hasta alcanzar la gloria en el estadio Azteca.
Desde la UAR destacaron que cada generación tiene la responsabilidad de honrar a quienes dejaron una marca en el deporte argentino. Por eso, el seleccionado de rugby aprovechó uno de los compromisos más exigentes de su calendario para renovar su compromiso de representar al país con el mismo orgullo, pasión y entrega que caracterizaron a los campeones de 1986.
Así, durante el duelo frente a Inglaterra, Argentina volvió a encontrarse con la historia. Esta vez no hubo botines ni una pelota número cinco, pero la figura de aquella Selección y el recuerdo de Maradona también estuvieron presentes sobre el campo de juego