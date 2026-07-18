Los Pumas homenajearon a la Selección de Maradona con una camiseta inspirada en 1986

Los Pumas salieron a jugar el duelo de este sábado frente a Inglaterra en Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship, con una camiseta que conectó al rugby argentino con uno de los capítulos más importantes de la historia deportiva del país. El equipo salió al campo de juego con una casaca de edición limitada inspirada en la que utilizó la Selección argentina de fútbol durante el Mundial de México 1986.