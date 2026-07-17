¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial?

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino analiza decretar feriado o asueto este lunes si la Selección gana el Mundial contra España, para facilitar el recibimiento de los jugadores en el país.
- Con el antecedente de Qatar 2022, la Casa Rosada coordina el operativo de seguridad y logística, mientras define si será feriado general o un asueto para estatales.
- La decisión se tomará tras el partido según la agenda de la Selección. La medida impactaría en la actividad económica y alteraría el cronograma de leyes en el Congreso.
A horas de la final del Mundial entre Argentina y España, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de decretar un asueto o un feriado nacional para facilitar el recibimiento de la Selección argentina en caso de su regreso al país. Fuentes oficiales confirmaron que la medida "está en evaluación" y forma parte del operativo que prepara la Casa Rosada "con el resultado que sea".
El Ejecutivo trabaja sobre distintos escenarios vinculados con la llegada del plantel, el traslado desde el aeropuerto y un eventual festejo multitudinario junto a los hinchas. La decisión final dependerá de la fecha de regreso de la delegación, del lugar de arribo y de la voluntad de los jugadores respecto de una posible celebración.
El antecedente de Qatar 2022
En el Gobierno recuerdan como referencia lo ocurrido tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, la Selección se coronó campeona el domingo 18 de diciembre y el entonces presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional para el martes 20, coincidiendo con el regreso del plantel y la histórica caravana de los campeones.
Sin embargo, en la Casa Rosada aclaran que ese antecedente no implica que se repetirá el mismo esquema. La administración de Javier Milei todavía no definió si optará por un feriado nacional, que alcanza tanto al sector público como al privado, o por un asueto administrativo, que generalmente se limita a organismos estatales.
Cómo sería el operativo para recibir a la Selección
Mientras espera una definición de la AFA y del cuerpo técnico, el Gobierno mantiene conversaciones para organizar un eventual operativo de seguridad.
Entre las alternativas que se analizan figura un recibimiento en las inmediaciones de la Casa Rosada o una celebración en Plaza de Mayo. También resta definir si el vuelo arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza o al Aeroparque Jorge Newbery, una decisión clave para planificar los cortes de tránsito, los corredores de circulación y el despliegue de las fuerzas de seguridad.
En caso de que el recorrido incluya municipios del conurbano bonaerense, el Ejecutivo deberá coordinar el operativo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La Casa Rosada busca evitar una utilización política del festejo
Desde el entorno presidencial aseguran que Javier Milei mantiene la decisión de poner a disposición el balcón de la Casa Rosada si los futbolistas desean saludar a los hinchas, aunque remarcan que no habrá funcionarios participando de la imagen.
El objetivo del Gobierno es evitar que una eventual celebración sea interpretada como una apropiación política del logro deportivo. Por esa razón, la intención es que el protagonismo quede exclusivamente en manos de los jugadores y de la gente.
¿Cuándo se conocerá la decisión sobre el feriado?
Por el momento no existe una resolución oficial. En la Casa Rosada sostienen que la definición se tomará una vez que finalice la final del Mundial y se conozcan detalles sobre el regreso de la delegación argentina.
Además del impacto en la organización de los festejos, un eventual asueto o feriado también modificaría la agenda política y legislativa prevista para la semana próxima, cuando el oficialismo busca reactivar el tratamiento de distintos proyectos en el Congreso.
Hasta ahora, la única confirmación del Gobierno es que la posibilidad de declarar un asueto o feriado nacional continúa "en evaluación" como parte del operativo diseñado para el eventual regreso de la Selección argentina.