La final del Mundial 2026 hará historia: la FIFA entregará por primera vez anillos de campeón

Resumen para apurados
- La FIFA entregará por primera vez anillos de campeón al ganador de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Inspirada en ligas de EE. UU., la FIFA fabricará 2.026 anillos numerados: 30 serán a medida para los futbolistas campeones y 1.996 se comercializarán para los aficionados.
- Esta medida fusiona la tradición deportiva norteamericana con el fútbol global, sentando un precedente histórico en la forma de premiar y comercializar la gloria mundialista.
La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. El partido que se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey también quedará en los libros por una innovación inédita: por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la FIFA entregará anillos de campeón a los integrantes del plantel vencedor.
La iniciativa incorpora una tradición profundamente arraigada en el deporte estadounidense, donde las grandes ligas profesionales, como la NBA, distinguen desde hace décadas a los campeones con anillos conmemorativos personalizados. En esta ocasión, el máximo organismo del fútbol decidió sumar ese reconocimiento a la premiación del torneo más importante del planeta.
De esta manera, además de levantar el trofeo de la Copa del Mundo y recibir las medallas de oro, los futbolistas del seleccionado campeón obtendrán un anillo exclusivo diseñado especialmente para la ocasión.
¡HISTÓRICO: EL CAMPEÓN DEL MUNDIAL RECIBIRÁ ANILLOS A MEDIDA! 💍🏆— Diario Olé (@DiarioOle) July 17, 2026
➡️ FIFA anunció que adoptará por primera vez esta idea del deporte estadounidense
🇦🇷🇪🇸 En cuanto al diseño, en una cara se mostrará el trofeo y en la otra se personalizará para reflejar la identidad del país… pic.twitter.com/C9UP2q7FLN
En total, la FIFA fabricará 2.026 anillos numerados. De ese lote, 30 estarán destinados a los integrantes del equipo que conquiste el título, mientras que los 1.996 restantes serán comercializados como productos oficiales para los fanáticos de todo el mundo.
Cada una de las piezas llevará grabado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en uno de sus lados, mientras que en el otro figurará la identidad del seleccionado que se consagre campeón. Además, todos los anillos estarán acompañados por un certificado oficial de autenticidad.
La ceremonia de premiación también tendrá una particularidad. Apenas finalice la definición, el capitán y el entrenador del equipo ganador recibirán anillos provisorios durante los festejos sobre el escenario. Más adelante, la FIFA entregará las 30 piezas definitivas, confeccionadas a medida para cada uno de sus destinatarios.