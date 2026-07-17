Copa del Mundo

La final del Mundial 2026 hará historia: la FIFA entregará por primera vez anillos de campeón

Además de la gloria deportiva, el ganador del duelo entre Argentina y España se llevará un reconocimiento inspirado en una de las tradiciones más emblemáticas del deporte estadounidense.

La FIFA tendrá un guiño con el deporte americano
La FIFA tendrá un guiño con el deporte americano
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA entregará por primera vez anillos de campeón al ganador de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
  • Inspirada en ligas de EE. UU., la FIFA fabricará 2.026 anillos numerados: 30 serán a medida para los futbolistas campeones y 1.996 se comercializarán para los aficionados.
  • Esta medida fusiona la tradición deportiva norteamericana con el fútbol global, sentando un precedente histórico en la forma de premiar y comercializar la gloria mundialista.
Resumen generado con IA

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. El partido que se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey también quedará en los libros por una innovación inédita: por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la FIFA entregará anillos de campeón a los integrantes del plantel vencedor.

La iniciativa incorpora una tradición profundamente arraigada en el deporte estadounidense, donde las grandes ligas profesionales, como la NBA, distinguen desde hace décadas a los campeones con anillos conmemorativos personalizados. En esta ocasión, el máximo organismo del fútbol decidió sumar ese reconocimiento a la premiación del torneo más importante del planeta.

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De esta manera, además de levantar el trofeo de la Copa del Mundo y recibir las medallas de oro, los futbolistas del seleccionado campeón obtendrán un anillo exclusivo diseñado especialmente para la ocasión.

En total, la FIFA fabricará 2.026 anillos numerados. De ese lote, 30 estarán destinados a los integrantes del equipo que conquiste el título, mientras que los 1.996 restantes serán comercializados como productos oficiales para los fanáticos de todo el mundo.

Cada una de las piezas llevará grabado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en uno de sus lados, mientras que en el otro figurará la identidad del seleccionado que se consagre campeón. Además, todos los anillos estarán acompañados por un certificado oficial de autenticidad.

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La ceremonia de premiación también tendrá una particularidad. Apenas finalice la definición, el capitán y el entrenador del equipo ganador recibirán anillos provisorios durante los festejos sobre el escenario. Más adelante, la FIFA entregará las 30 piezas definitivas, confeccionadas a medida para cada uno de sus destinatarios.

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