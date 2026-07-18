Yanina Latorre explotó contra Mauro Icardi y negó una supuesta infidelidad de Diego Latorre en Miami

El origen de la pelea entre Mauro Icardi y Yanina Latorre

La polémica comenzó a principios de julio, cuando Mauro Icardi decidió responder a los reiterados comentarios de Yanina Latorre sobre su vida privada y publicó un explosivo descargo en redes sociales. “¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, cornuda. Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami, solo, come mejor”, escribió el delantero.