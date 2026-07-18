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Yanina Latorre explotó contra Mauro Icardi y negó una supuesta infidelidad de Diego Latorre en Miami

La conductora de SQP también aprovechó para cuestionar el presente profesional del rosarino luego de su reciente desvinculación del club turco.

Yanina Latorre y Mauro Icardi protagonizaron un explosivo cruce.
Yanina Latorre y Mauro Icardi protagonizaron un explosivo cruce.
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Yanina Latorre desmintió en Buenos Aires las acusaciones de Mauro Icardi sobre una supuesta infidelidad de su esposo Diego en Miami, tildando los dichos de invento.
  • El cruce comenzó en julio cuando Icardi publicó en redes que tenía pruebas de una amante de Diego Latorre, en respuesta a las críticas de la panelista sobre su vida privada.
  • El cruce profundiza la tensión mediática y expone el complejo presente de Icardi, actualmente sin club y muy cuestionado por su conducta y falta de códigos profesionales.
Resumen generado con IA

Yanina Latorre volvió a cargar contra Mauro Icardi al rechazar de manera categórica las acusaciones que el delantero lanzó sobre una supuesta infidelidad de Diego Latorre en Estados Unidos, donde el comentarista deportivo participa de la cobertura del Mundial 2026. 

Durante su programa radial en El Observador 107.9, la conductora afirmó: “Todo lo que dijo de mi marido es mentira. Dejé de contestarle porque me sentí marginal; es un nabo que no sirve para nada. Cuando empezó a hablar de Diego, te das cuenta por qué los clubes no lo quieren, no tiene códigos”.

Yanina Latorre negó los rumores sobre Diego Latorre

Durante su descargo, Latorre sostuvo que las versiones difundidas por Icardi carecen de fundamento y explicó por qué, según ella, el delantero eligió involucrar a su marido. “Habla de una vecina en Miami porque Diego está en Estados Unidos”, afirmó, al tiempo que calificó toda la situación como “puro invento”.

También aprovechó para cuestionar el presente profesional del rosarino luego de su reciente desvinculación del club turco. “Está de vacaciones en Miami -por Icardi-... Un jugador serio que está sin club se queda trabajando con el representante. Todo lo que él hace no contribuye en nada”, sostuvo.

El origen de la pelea entre Mauro Icardi y Yanina Latorre

La polémica comenzó a principios de julio, cuando Mauro Icardi decidió responder a los reiterados comentarios de Yanina Latorre sobre su vida privada y publicó un explosivo descargo en redes sociales. “¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, cornuda. Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami, solo, come mejor”, escribió el delantero.

Sin embargo, en ese mismo mensaje explicó por qué no haría públicas las supuestas pruebas. “Por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar. A vos te voy a hundir y con cosas reales, no como todo lo que publicás, siempre inventado, basado en tu única fuente”, concluyó.

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