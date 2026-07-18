Condenaron al ex atleta olímpico Federico Molinari por grooming contra una alumna

Resumen para apurados
- La jueza de San Isidro condenó al exgimnasta olímpico Federico Molinari a un año y ocho meses de prisión en suspenso por cometer grooming contra una alumna de 15 años.
- La investigación se inició en 2023 tras revelarse chats de Instagram con mensajes sugerentes del exatleta de 41 años, quien aprovechó su rol de entrenador de la adolescente.
- Aunque la pena es en suspenso, el fallo visibiliza el grooming en ámbitos deportivos y expone la necesidad de que las federaciones actúen con mayor celeridad ante estos casos.
Federico Molinari, ex gimnasta olímpico y primer finalista argentino en una competencia de este tipo, fue condenado a la pena de un año y 8 meses por grooming, delito en el que un adulto utiliza medios digitales para manipular a un menor de edad con fines de acoso o explotación sexual. La causa fue elevada formalmente a la Justicia en 2023 tras la denuncia de una de sus alumnas de 15 años.
La jueza correccional de San Isidro, Mariela Quintana, falló en contra del deportista, quien fue encontrado culpable de cometer este ilícito para obtener algún tipo de gratificación sexual por parte de la víctima, una adolescente que se había retirado de la actividad en 2021 y tras terapia psicológica pudo relatar los motivos de su alejamiento.
Un fallo de ejecución condicional
La condena puso fin a un proceso judicial que comenzó en 2023 gracias al conocimiento de las conversaciones de la damnificada con Molinari, de 41 años, en el período entre febrero de 2021 y el mismo mes de 2022. El excompetidor recibió una pena de 1 año y 8 meses de prisión en suspenso, lo que la abogada de la querella anticipó se trata de una sentencia de ejecución condicional, lo que implica que el finalista no irá a prisión de forma efectiva.
“Me parece que la sanción o el monto de la condena es algo simbólico, porque es un castigo de ejecución condicional, o sea, no es de cumplimiento efectivo”, afirmó María Emilia García Márquez, abogada de la víctima, en declaraciones a Infobae. La profesional sostuvo que el monto le resultó inferior a sus expectativas pero celebró que el hecho haya sido registrado por la Justicia.
“Estamos contentas porque los hechos fueron reconocidos y la verdad salió a la luz, se le dio el valor al testimonio de la víctima, a la prueba que presentamos y este hecho no quedó impune”, agregó, y agradeció a Hernán Navarro y Grooming Argentina quienes “acompañaron a la menor en todo el proceso”.
Los mensjaes que incriminaron al entrenador
Según informó Infobae, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, bajo la conducción del fiscal Gonzalo Acosta. Según los elementos reunidos en la causa, Molinari envió mensajes de contenido sugestivo a la adolescente a través de Instagram, y en algunos de ellos le solicitó que activara el “modo efímero” de la plataforma, una función que borra automáticamente las conversaciones. Esa petición quedó registrada en los chats que la madre de la chica adjuntó como prueba ante la fiscalía.
Entre los textos que forman parte del expediente figuran frases como “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía” y “¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo”. También constan mensajes en los que Molinari describía a la menor como que estaba “hecha un fuego” y anticipaba que cuando la viera en el gimnasio se iba “a poner rojo como un tomate”, según el contenido de los chats al que accedió Infobae durante la investigación previa al juicio.
Denuncias de abuso poder y represalias en el gimnasio
La joven víctima asistía a uno de los establecimientos de Molinari en Don Torcuato, quien contaba con múltiples centros de entrenamiento en la Zona Norte del conurbano bonaerense. Este se desempeñaba junto a su pareja, la también entrenadora Paula Cancio. La relación de dependencia fue un agravante del caso que García Márquez alegó como “la asimetría de poder” existente. El exatleta era el dueño del complejo donde la alumna entrenaba, le llevaba 22 años de diferencia de edad, tenía una posición influyente dentro de la gimnasia deportiva argentina e internacional y era, además, el esposo de la instructora. “Fueron distintas circunstancias que hacían que el caso o la pena para mí tuviera que ser más alta”, sostuvo la letrada en declaraciones a Infobae.
Tras su retiro como competidor, Molinari se desempeñó como entrenador donde se volcó a la formación de atletas. Según informó el medio citado, por sus gimnasios pasaron 5000 chicos, varios de ellos integrantes de selecciones nacionales.
La denunciante dejó la actividad deportiva en 2021. Fue a partir de un tratamiento psicológico que relató los motivos reales que la llevaron a abandonar el entrenamiento. Su madre, al tomar conocimiento de los mensajes, confrontó a Molinari, quien según la denuncia, le ofreció cambiar de profesora y darle un trato especial a la menor a cambio de que el asunto no trascendiera, en particular hacia su propia pareja. Lejos de mejorar la situación de la deportista dentro del gimnasio, la presentación judicial afirmó que su hija fue relegada y excluida de competencias para las que ya se había clasificado.
La causa también expuso la actuación de los organismos vinculados a la disciplina. Tras la denuncia formal, Molinari renunció a la Federación Bonaerense de Gimnasia y la Confederación Argentina de Gimnasia (CAG) tomó intervención en el asunto. García Márquez señaló que durante el proceso llamó la atención “la pasividad que tuvieron los organismos de contralor cuando tomaron conocimiento de los hechos”, y reclamó que las instituciones deportivas actúen con mayor celeridad ante situaciones similares. “No se pueden naturalizar estas prácticas”, advirtió.