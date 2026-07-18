Condenaron al ex atleta olímpico Federico Molinari por grooming contra una alumna

Denuncias de abuso poder y represalias en el gimnasio

La joven víctima asistía a uno de los establecimientos de Molinari en Don Torcuato, quien contaba con múltiples centros de entrenamiento en la Zona Norte del conurbano bonaerense. Este se desempeñaba junto a su pareja, la también entrenadora Paula Cancio. La relación de dependencia fue un agravante del caso que García Márquez alegó como “la asimetría de poder” existente. El exatleta era el dueño del complejo donde la alumna entrenaba, le llevaba 22 años de diferencia de edad, tenía una posición influyente dentro de la gimnasia deportiva argentina e internacional y era, además, el esposo de la instructora. “Fueron distintas circunstancias que hacían que el caso o la pena para mí tuviera que ser más alta”, sostuvo la letrada en declaraciones a Infobae.