Se desarrolló una jornada de concientización sobre el grooming en la Legislatura

La jornada se fundamentó en datos contundentes. Según una investigación de la ONG Grooming Argentina, uno de cada cuatro menores en el país ha recibido pedidos de envío de fotos íntimas a través de redes sociales. "El grooming es una de las problemáticas más graves y en aumento en el entorno digital", se advirtió durante el encuentro, señalando la urgencia de reforzar las políticas de prevención y denuncia.