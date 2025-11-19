Se desarrolló una jornada de concientización sobre el grooming en la Legislatura

El legislador José Cano organizó una "Charla de Concientización sobre Grooming" en la Honorable Legislatura de Tucumán. El evento sensibilizó a la comunidad educativa, familias y la ciudadanía en general sobre los riesgos de este delito, en un contexto donde los casos de acoso y manipulación digital contra menores se incrementan de manera alarmante.
La jornada se fundamentó en datos contundentes. Según una investigación de la ONG Grooming Argentina, uno de cada cuatro menores en el país ha recibido pedidos de envío de fotos íntimas a través de redes sociales. "El grooming es una de las problemáticas más graves y en aumento en el entorno digital", se advirtió durante el encuentro, señalando la urgencia de reforzar las políticas de prevención y denuncia.
La charla propuso un abordaje interdisciplinario para ofrecer herramientas concretas. El panel comenzó con la Lic. Silvina Cohen Imach y la psicóloga Luciana Parolo , quienes explicaron las consecuencias psicológicas y las estrategias de prevención.
En el bloque tecnológico, Melany Bustos Paliza, investigadora del Laboratorio de Ciberseguridad , detalló cómo operan los acosadores y las herramientas de protección. Finalmente, las exposiciones concluyeron con el Dr. Augusto Bellomio (Conicet NOA Sur) y el Dr. Santiago Alejandro Resett , quienes abordaron el rol de la ciencia y el marco legal de la Ley 26.904, subrayando la importancia de la denuncia inmediata.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del legislador Cano, quien brindó una reflexión sobre la responsabilidad política y social frente a este delito. Además, hizo referencia a la Declaración de Interés del 13 de noviembre como "Día de Lucha contra el Grooming", impulsada en la Legislatura, y reafirmó el compromiso de fortalecer las políticas de cuidado y protección integral de la infancia.