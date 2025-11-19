Secciones
Política

Se desarrolló una jornada de concientización sobre el grooming en la Legislatura

Según una investigación de la ONG Grooming Argentina, uno de cada cuatro menores en el país ha recibido pedidos de envío de fotos íntimas a través de redes sociales.

Se desarrolló una jornada de concientización sobre el grooming en la Legislatura
Hace 2 Hs

El legislador José Cano organizó una "Charla de Concientización sobre Grooming" en la Honorable Legislatura de Tucumán. El evento sensibilizó a la comunidad educativa, familias y la ciudadanía en general sobre los riesgos de este delito, en un contexto donde los casos de acoso y manipulación digital contra menores se incrementan de manera alarmante.

La jornada se fundamentó en datos contundentes. Según una investigación de la ONG Grooming Argentina, uno de cada cuatro menores en el país ha recibido pedidos de envío de fotos íntimas a través de redes sociales. "El grooming es una de las problemáticas más graves y en aumento en el entorno digital", se advirtió durante el encuentro, señalando la urgencia de reforzar las políticas de prevención y denuncia.

La charla propuso un abordaje interdisciplinario para ofrecer herramientas concretas. El panel comenzó con la Lic. Silvina Cohen Imach y la psicóloga Luciana Parolo , quienes explicaron las consecuencias psicológicas y las estrategias de prevención.

En el bloque tecnológico, Melany Bustos Paliza, investigadora del Laboratorio de Ciberseguridad , detalló cómo operan los acosadores y las herramientas de protección. Finalmente, las exposiciones concluyeron con el Dr. Augusto Bellomio (Conicet NOA Sur) y el Dr. Santiago Alejandro Resett , quienes abordaron el rol de la ciencia y el marco legal de la Ley 26.904, subrayando la importancia de la denuncia inmediata.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del legislador Cano, quien brindó una reflexión sobre la responsabilidad política y social frente a este delito. Además, hizo referencia a la Declaración de Interés del 13 de noviembre como "Día de Lucha contra el Grooming", impulsada en la Legislatura, y reafirmó el compromiso de fortalecer las políticas de cuidado y protección integral de la infancia.

Temas José CanoTucumánEl PaísRepública Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana
5

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas
6

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

Más Noticias
Mariano Campero se pasa al bloque de LLA: “Este es el gesto de unidad que me pedían”

Mariano Campero se pasa al bloque de LLA: “Este es el gesto de unidad que me pedían”

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

El Gobierno confirmó la modernización integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

El Gobierno confirmó la modernización integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

Lisandro Catalán, en LA GACETA: “Vinimos a cambiar Tucumán, no a adaptarnos al sistema”

Lisandro Catalán, en LA GACETA: “Vinimos a cambiar Tucumán, no a adaptarnos al sistema”

Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

Comentarios