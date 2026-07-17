Estatales de Tucumán expusieron sus preocupaciones ante el vicegobernador Acevedo

Los salarios estatales, confirmados

Desde la Casa de Gobierno, en tanto, confirmaron que se avanzará con el pago del incremento del 3% para los estatales de la Provincia. La diferencia salarial se abona luego de completarse la planilla de haberes correspondiente a junio y responde “al compromiso de mantener actualizadas las remuneraciones en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, se detalló. Y se explicó que el depósito del 3% comienza la semana que viene (desde el 20 de julio); y luego viene el pago del 20%, para seguir con el 80% los primeros días de agosto.