Política

Estatales de Tucumán expusieron sus preocupaciones ante el vicegobernador Acevedo

Buscan que los municipios avancen con pases a planta. Planteo por una suba en la obra social. El PE confirmó las fechas de la suba salarial.

EL VICEGOBERNADOR ACEVEDO, CON DIRIGENTES SINDICALE. Foto de Prensa HLT
EL VICEGOBERNADOR ACEVEDO, CON DIRIGENTES SINDICALE. Foto de Prensa HLT
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gremios de Tucumán se reunieron con el vicegobernador Acevedo en la Legislatura para solicitar pases a planta en municipios y frenar aumentos en la obra social estatal.
  • Ante los despidos nacionales, los gremios buscan replicar en municipios el pase a planta provincial. En paralelo, el Gobierno confirmó un aumento salarial del 3% desde julio.
  • Las gestiones buscan dar estabilidad a los trabajadores frente a la crisis económica. La respuesta de los intendentes y la obra social definirá el clima social en la provincia.
Resumen generado con IA

Referentes gremiales de trabajadores estatales expusieron sus preocupaciones ante el vicegobernador Miguel Acevedo, quien se encuentra en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE) por estos días de licencia del gobernador Osvaldo Jaldo.

El encuentro tuvo lugar en la Cámara provincial, adonde concurrieron los referentes del Frente de Gremios Estatales y Municipales de Tucumán, Enzo Alarcón (Simoca) y Alfredo Giménez (Monteros).

En diálogo con la prensa, el simoqueño explicó que entre los objetivos de la audiencia estuvo el pedido al vicegobernador para que los ayude a gestionar ante los intendentes el cumplimiento del pase a planta permanente del personal que cumple con la antigüedad y otras condiciones fijadas por la normativa vigente.

“La Provincia ya viene trabajando en ese sentido y queremos que los municipios hagan lo mismo”, indicó Alarcón.

El dirigente aclaró que la medida “no representa un costo para la Provincia, pero sí significa un reconocimiento muy importante para el trabajador”.

“En el contexto actual, con despidos permanentes en el ámbito nacional, acceder a la planta permanente brinda tranquilidad y seguridad para el trabajador y su familia”, afirmó.

Alarcón manifestó luego la preocupación de los trabajadores por el impacto del aumento del plan complementario del IPSST, más conocido como el “Subsidio de Salud”. “Si bien la obra social mantiene valores relativamente bajos, el bolsillo del trabajador ya no soporta más incrementos, por lo que le pedimos al vicegobernador que interceda ante la intervención del organismo para revisar esa situación”, añadió.

Giménez en tanto destacó “la buena predisposición” de Acevedo para recoger sus reclamos. “Él siempre nos recibió y volvió a asumir el compromiso de gestionar estos planteos ante las áreas correspondientes del Gobierno provincial para buscar una pronta respuesta”, enfatizó.

Los salarios estatales, confirmados

Desde la Casa de Gobierno, en tanto, confirmaron que se avanzará con el pago del incremento del 3% para los estatales de la Provincia. La diferencia salarial se abona luego de completarse la planilla de haberes correspondiente a junio y responde “al compromiso de mantener actualizadas las remuneraciones en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, se detalló. Y se explicó que el depósito del 3% comienza la semana que viene (desde el 20 de julio); y luego viene el pago del 20%, para seguir con el 80% los primeros días de agosto.

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