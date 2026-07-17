Final del Mundial: entradas desde U$S10.000, vuelos agotados y la locura de los argentinos por llegar a Nueva York

Las puertas giratorias del hotel no dejaron de abrirse durante toda la mañana. Un argentino salía arrastrando una valija, detrás aparecía otro con una mochila al hombro, un mate y un termo asomando entre los bolsos. En el estacionamiento, los baúles se abrían y se cerraban mientras las camisetas de la Selección se acomodaban entre bolsos y banderas. Algunos revisaban el GPS antes de arrancar, otros discutían cuál era el mejor camino para llegar al aeropuerto. Había abrazos rápidos, promesas de volver a encontrarse en Nueva York y una pregunta que se repetía en cada despedida. “¿Vos ya tenés entrada?”. Casi nadie respondía que sí.