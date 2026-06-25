Mundial 2026: cómo perciben hoy los jóvenes a los ídolos y por qué Scaloni representa un nuevo modelo de liderazgo
Resumen para apurados
- El psicólogo Diego Quindimil analizó en Argentina cómo los jóvenes redefinen el liderazgo durante el Mundial 2026, buscando referentes horizontales frente a la autoridad vertical.
- Figuras como Messi y Scaloni encarnan este cambio, mostrando resiliencia, humildad y empatía en lugar de la perfección divina que se le atribuía a ídolos del pasado como Maradona.
- Esta evolución impulsa liderazgos colaborativos y de mentoría en el ámbito laboral, obligando a los actuales líderes a adaptarse a la visión de las nuevas generaciones.
En plena fiebre mundialista, mientras millones de argentinos siguen cada paso de la Selección en el Mundial 2026, también emerge un debate que trasciende el fútbol. Y es sobre cómo perciben hoy los jóvenes a sus ídolos y líderes. Según el psicólogo Diego Quindimil, las nuevas generaciones están transformando profundamente la manera de admirar, seguir e identificarse con las figuras de referencia.
Según el especialista, el concepto de liderazgo ya no responde a los modelos tradicionales de autoridad vertical. “El liderazgo es dinámico y cambia a medida que cambia la sociedad. Lo que estamos viendo es que los antiguos jefes o líderes ya no dan las respuestas que los jóvenes necesitan”, explicó en diálogo con LA GACETA.
Quindimil sostiene que integrantes de la Generación Z y buena parte de los millennials ya no aspiran necesariamente a replicar los caminos de éxito de sus mayores. “Hay personas que dicen en sus trabajos: ‘No quiero ser como vos’ o ‘No quiero tu puesto’. Eso nos obliga a repensar qué rechazan los jóvenes y qué necesitan realmente”, señaló.
En ese contexto, el psicólogo considera que figuras como Lionel Messi encarnan un modelo de identificación mucho más cercano y humano que el de los ídolos de otras épocas. Lejos de la imagen de perfección, el capitán argentino se convirtió en una referencia por su capacidad de superar obstáculos y levantarse después de las derrotas.
“Messi no se propone como un modelo ideal. Se muestra como alguien que tuvo caídas, fracasos y momentos difíciles, pero que siguió trabajando para alcanzar sus objetivos. El éxito tiene que ver con eso: con volver a levantarse”, afirmó.
Según Quindimil, una de las claves de la conexión entre Messi y las nuevas generaciones radica en que la admiración ya no se construye únicamente desde el rendimiento deportivo. “Creo que sus compañeros lo admiran más por su calidad humana que por lo que hace dentro de la cancha. Eso es lo que deja una huella”, destacó.
El especialista también se refirió a las frecuentes comparaciones entre Messi y Diego Maradona. A su entender, ambos representan momentos históricos y culturales diferentes.
“No podemos pensar a Maradona con los anteojos de hoy ni a Messi con los anteojos de ayer. A Maradona lo ubicamos en un lugar casi divino. En cambio, hoy miramos a Messi como una persona, con virtudes y limitaciones”, explicó.
Scaloni, la figura
La transformación también alcanza al concepto de liderazgo. En ese sentido, Quindimil destacó especialmente la figura de Lionel Scaloni, a quien definió como un caso “absolutamente disruptivo”.
“Si pensamos a Scaloni como líder de una organización, es alguien que rompe con los modelos tradicionales. Es un líder que se emociona, que comparte protagonismo, que no busca permanentemente estar en el centro de la escena”, analizó.
Para el psicólogo, el entrenador campeón del mundo representa los valores que hoy buscan las nuevas generaciones. “Es una persona sencilla, trabajadora, humilde. Se conecta con las habilidades humanas, con la comunicación genuina. Estos modelos triunfan desde la humildad”, afirmó.
Quindimil considera que los jóvenes ya no buscan figuras que impongan órdenes o bajen línea desde una posición de autoridad, sino referentes que acompañen procesos y compartan experiencias. Por eso recuperó el concepto de “mentor”, inspirado en la obra clásica La Odisea.
“No se trata de alguien que manda, sino de alguien que acompaña a quien recién empieza a recorrer un camino. Los jóvenes rechazan el mandato vacío y valoran a quienes están cerca”, explicó.
Esta tendencia también se refleja en los ámbitos laborales, donde cada vez ganan más terreno los liderazgos horizontales y colaborativos. Sin embargo, el especialista fue más allá y habló de una evolución hacia el llamado “liderazgo 360”.
“Hoy no alcanza con liderar un equipo. Hay que influir en pares, clientes, proveedores y también aprender a liderarse a uno mismo. El autoconocimiento y el autoliderazgo son fundamentales”, señaló.
Finalmente, Quindimil dejó una recomendación para quienes ocupan posiciones de conducción: aprender a mirar el mundo desde la perspectiva de las nuevas generaciones.
“Como líderes tenemos cosas para enseñar, pero también mucho para aprender. El futuro pertenece a estos jóvenes y necesitamos ver el mundo con sus ojos para no quedarnos afuera de ese futuro”, concluyó.