OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Progreso II
Hace 4 Hs

He leído el planteo de la SAT, por la cual está disconforme el presidente de la CTC, Jorge Garber, con el argumento de que “no se puede ir en contra del progreso”. Sin entrar a defender al organismo estatal, hay que decir que lo que pagan por el canon para obras de infraestructura se le otorga un crédito fiscal no negociable y les sirve para pagar impuestos. En cuanto a que en avenida Mate de Luna se permitan edificios de mayor altura sería una desgracia, quitándole una hermosa vista hacia el cerro; por otra parte, edificar sin que se tenga la inversión en lo que señala la SAT, también se trasladará el problema a los vecinos de toda esa zona. Es lo que sucedió en el viejo cuadrante antiguo; no se puede construir y luego ante violaciones al Código requerir normas de excepción; así es como se tienen muchas construcciones que no cuentan con el certificado final de obra. A esta historia la conozco desde mi paso por el Concejo Deliberante: en Tucumán somos pocos y nos conocemos mucho.

José Luis Avignone

Marcos Paz 922 - S. M. de Tucumán

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