El equipo siembra y el equipo cosecha

Especialistas en coaching organizacional coinciden en que el primer paso para que un grupo funcione es la comunicación. Los desacuerdos son inevitables, pero deben resolverse con respeto y con una actitud orientada a destrabar, no a acumular rencores. El liderazgo, en ese esquema, no es sinónimo de imposición: se trata de una figura cercana, capaz de escuchar propuestas y de hacer sentir a cada integrante que su aporte tiene valor. Verbigracia: tras el partido, Messi se tomó el tiempo para abrazar a cada integrante del plantel -jugadores, cuerpo técnico y colaboradores-. Cuando esa clave falta, el grupo se resiente aunque cuente con talentos individuales notables.