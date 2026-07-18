De Beckham a Bellingham: cómo el fútbol inglés volvió a encontrar a su gran ícono de estilo

Resumen para apurados
- El futbolista inglés Jude Bellingham se consolida como el nuevo ícono global de la moda y heredero de Beckham durante el Mundial 2026 por su gran impacto cultural y deportivo.
- A sus 23 años, el jugador del Real Madrid combina éxitos deportivos con alianzas con marcas de lujo como Louis Vuitton y Adidas, emulando la revolución mediática de los años 90.
- Su figura redefine la relación entre el fútbol, el marketing y las nuevas audiencias, proyectándolo como un referente comercial y cultural clave para los próximos años.
Fue una de las figuras de Inglaterra durante el Mundial y hoy tendrá una última aparición ante Francia, por el tercer puesto. A los 23 años, el jugador del Real Madrid combina una presencia capaz de atraer por igual al deporte, el lujo y la cultura popular. ¿Está el fútbol inglés ante el posible heredero cultural de David Beckham?
Esta tarde, Inglaterra volverá a salir a la cancha para enfrentar a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026. No era el partido que esperaba jugar. Sin embargo, el encuentro será una nueva oportunidad para mirar a uno de los hombres que concentró buena parte de la atención durante el torneo.
Mientras los festejos argentinos se multiplicaban después de la semifinal, las cámaras seguían encontrando al número 10 inglés. Para quienes no conocían demasiado su historia, la pregunta aparecía casi inevitablemente: ¿quién es este hombre al que acabamos de eliminar?
Jude Bellingham tiene 23 años, juega en el Real Madrid y es una de las figuras centrales de la selección inglesa. En su primera temporada en España ganó la Champions League, La Liga y la Supercopa, fue elegido mejor jugador del campeonato español y recibió el premio Laureus a la Revelación del Año. A esa trayectoria deportiva temprana se suma otra construcción: la de una estrella capaz de protagonizar campañas de moda, ocupar primeras filas en París y convertirse en portada de uno de los videojuegos más populares del mundo.
En los cuartos de final marcó los dos goles con los que Inglaterra superó a Noruega. Después del partido, mientras él permanecía sobre el campo, las tribunas comenzaron a cantar “Hey Jude”, la canción de The Beatles transformada desde hace tiempo en un himno personal. La escena decía algo que las estadísticas no alcanzan a mostrar, los ingleses no solamente valoran a Bellingham. Lo adoptaron como una de las caras de su generación.
De los años 90 a una nueva generación
La comparación con David Beckham no propone una equivalencia. Bellingham todavía no construyó un impacto cultural tan extenso ni atravesó las décadas de reinvenciones que convirtieron a Beckham en una figura reconocible incluso para quienes nunca siguieron un partido. Pero el recorrido entre ambos permite entender por qué el fútbol inglés vuelve a mirar hacia uno de sus jugadores en busca de algo más allá del estadio.
Entre finales de los años 90 y la primera década de los 2000, Beckham fue uno de los futbolistas que hicieron indisociables rendimiento, apariencia y vida pública. Sus peinados eran noticia, sus elecciones de ropa alteraban códigos de masculinidad y su relación con Victoria Beckham creó una narrativa de moda y celebridad seguida por revistas, tabloides y televisión. GQ sostuvo que ayudó a transformar la cultura masculina; Vogue describió a “Posh and Becks” como una pareja que fijó un modelo de interés mediático antes de las redes sociales.
Vestirse sin parecer disfrazado
El estilo de Bellingham no responde a una única fórmula. En sus apariciones públicas conviven la sastrería moderna, el streetwear, las prendas deportivas y los accesorios de lujo. La constante no es una marca determinada, sino cierta sobriedad con pantalones amplios, trajes de líneas relajadas, colores oscuros o neutros y piezas que acompañan su cuerpo sin construir una imagen excesivamente rígida.
En junio de 2023 asistió en París al primer desfile de Pharrell Williams como director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton. Eligió un conjunto negro con motivos florales, un pañuelo blanco anudado al cuello y anteojos claros. El look tenía elementos suficientes para llamar la atención, pero conservaba una naturalidad difícil de fabricar. Un año más tarde, en los premios Laureus, volvió a elegir la maison y llevó pantalones con una leve apertura en la botamanga, una chaqueta de líneas limpias y detalles de joyería discretos.
Fuera de las alfombras, suele combinar pantalones holgados, remeras simples, camperas cortas y zapatillas. También aparecen relojes, cadenas, bolsos de viaje y piezas de Y-3, la línea que une el trabajo del diseñador japonés Yohji Yamamoto con Adidas. No se trata de un lujo invisible ni de una austeridad extrema sino que es una elegancia moderna que admite logos y objetos reconocibles.
Louis Vuitton y la entrada al lujo
La relación con Louis Vuitton convirtió esa afinidad en una alianza formal. En agosto de 2024, la casa lo nombró Friend of the House y presentó una campaña en la que Bellingham aparecía vestido con trajes cruzados, chaquetas texturadas y piezas diseñadas por Pharrell Williams. En una de las imágenes recreaba su celebración más conocida, de pie y con los brazos abiertos, pero esta vez sin una camiseta deportiva.
Friend of the House no es una categoría universal con una única definición contractual. Dentro de la comunicación de las casas de moda, el título suele expresar una relación sostenida: la figura viste sus colecciones, participa de determinados eventos y puede ser convocada para campañas. La elección no lo convierte necesariamente en embajador exclusivo, pero sí lo incorpora al círculo público de personalidades vinculadas con la maison.
La relación continuó creciendo. Bellingham protagonizó la campaña de la colección Formalwear masculina primavera-verano 2026, en la que Louis Vuitton lo presentó como representante de una nueva sastrería: trajes inspirados en la ropa de trabajo, conjuntos para la noche, bolsos de cuero y siluetas que buscan combinar estructura y comodidad.
También formó parte de la campaña de la precolección masculina primavera-verano 2026, fotografiada en un escenario vinculado con la campiña inglesa. La elección fue perfecta: un futbolista inglés convertido en estrella en Madrid, encarnando una mezcla de dandismo británico y savoir-faire parisino.
Adidas y la construcción de una identidad propia
Si Louis Vuitton lo acerca al lujo, Adidas sostiene el núcleo deportivo de su imagen. Bellingham es uno de los principales rostros de Predator, una de las líneas históricas de botines de la compañía, y participa de campañas que ya no se concentran exclusivamente en la velocidad o la precisión. En ellas también aparecen conceptos como presión, personalidad, confianza y creatividad.
En febrero de 2026, Adidas presentó Icon Takeover, una colección encabezada por Bellingham y la futbolista estadounidense Trinity Rodman. El lanzamiento incluyó una edición de Predator con el monograma personal del inglés y una línea de prendas deportivas y urbanas desarrollada bajo el concepto “Red, White and Jude”. La colección acompañó su llegada a Estados Unidos para el Mundial y fue presentada como una extensión de su estilo, desde el vestuario hasta los momentos posteriores a un partido.
La estrategia muestra hasta qué punto cambiaron las marcas deportivas. Ya no buscan solamente visibilidad durante los partidos, sino figuras capaces de trasladar su identidad a campañas, colecciones urbanas y redes sociales.
De SKIMS al mundo de los videojuegos
Las demás asociaciones completan distintas partes del personaje. En 2024, SKIMS Mens lo eligió para una campaña de ropa interior masculina. SKIMS es la marca de ropa interior, prendas moldeadoras y loungewear creada por Kim Kardashian, una empresa nacida directamente dentro de la cultura celebrity y las redes sociales. La campaña presentó a Bellingham lejos del uniforme del Real Madrid y reforzó su atractivo como figura popular ante una audiencia que no necesariamente sigue el fútbol europeo.
Ese mismo año, Electronic Arts lo convirtió en la imagen principal de EA Sports FC 25. FC 25 y FC 26 son las entregas anuales del videojuego de fútbol de la compañía, continuación de la histórica serie conocida durante décadas como FIFA. Estar en su portada significa ocupar uno de los espacios más visibles de la cultura futbolística juvenil.
Bellingham fue el protagonista global de la portada de FC 25 y apareció nuevamente en FC 26 junto con Jamal Musiala, su antiguo compañero en las divisiones juveniles de Inglaterra. La elección lo coloca frente a millones de usuarios que consumen el deporte tanto a través de una consola como de una transmisión televisiva.
¿Por qué las marcas eligen a Jude?
Los datos confirmados explican una parte de su atractivo. El resto pertenece a la interpretación de la industria. Bellingham transmite juventud sin parecer inexperto. Tiene presencia física, pero su imagen no depende únicamente de ella. Puede representar un botín, un traje, un videojuego o una campaña de ropa interior sin que esas versiones resulten contradictorias.
Su origen inglés lo conecta con una tradición cultural en la que el fútbol, la música y la moda llevan décadas cruzándose. El Real Madrid le entrega una plataforma internacional. Su celebración con los brazos abiertos funciona como una firma visual simple y reconocible. A eso se suma una imagen pública relativamente cuidada y una forma de vestir que puede moverse entre lo deportivo y lo formal.
Las marcas no eligen solamente al mejor jugador disponible. Eligen a quien puede contar una historia comprensible en distintos mercados. Bellingham ofrece talento, carisma, reconocimiento y la posibilidad de crecer junto con la audiencia que hoy comienza a seguirlo.
Bellingham podría ser un heredero todavía en construcción, pero David Beckham no se convirtió en David Beckham a los 23 años. Su peso cultural fue resultado de una acumulación de partidos, campañas, cambios de club, portadas, errores y reinvenciones. Comparar hoy ese recorrido completo sería apresurado.
Sin embargo, Inglaterra volvió a encontrar una figura capaz de unir fútbol, moda y cultura popular. Todavía es pronto para medir su impacto frente al de Beckham, pero, está claro que queda mucho por ver de Jude Bellingham, y no todo ocurrirá dentro de un estadio.