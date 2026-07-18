De Beckham a Bellingham: cómo el fútbol inglés volvió a encontrar a su gran ícono de estilo

Jude Bellingham tiene 23 años, juega en el Real Madrid y es una de las figuras centrales de la selección inglesa. En su primera temporada en España ganó la Champions League, La Liga y la Supercopa, fue elegido mejor jugador del campeonato español y recibió el premio Laureus a la Revelación del Año. A esa trayectoria deportiva temprana se suma otra construcción: la de una estrella capaz de protagonizar campañas de moda, ocupar primeras filas en París y convertirse en portada de uno de los videojuegos más populares del mundo.