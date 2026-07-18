Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 18 de julio de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 5 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos Los excrementos de mascotas en la vía pública Cartas de lectores: Los dos “Lioneles” (de las críticas a los aplausos) Ranking notas premium Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto? El día después de mañana Mucho más que fútbol