Legumbres: el contexto mundial exige una producción sustentable

La ciudad de Salta volvió a convertirse en el punto de encuentro de toda la cadena de las legumbres con una nueva edición de la tradicional Jornada de Actualización Técnica organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera). El encuentro reunió a más de 20 oradores, que abordaron los principales desafíos y oportunidades que enfrenta una actividad cada vez más estratégica para el país.
A lo largo de la jornada, especialistas, investigadores y referentes del sector coincidieron en que el contexto internacional exige una producción cada vez más eficiente, sustentable y tecnológicamente preparada para responder a mercados dinámicos y altamente competitivos.
En ese marco, los análisis combinaron aspectos comerciales, productivos e innovadores, dejando en claro que el crecimiento del sector dependerá tanto de la capacidad para abrir nuevos mercados como de la incorporación de herramientas que mejoren la gestión y la competitividad.
Uno de los momentos centrales fue el panel “Outlook de mercados: situación de los mercados de legumbres, nuevos jugadores y nuestros competidores”, moderado por Bárbara Wulff, de Oscar Peman y Asociados, quien coordinó un intercambio entre especialistas que analizaron la realidad de los distintos cultivos y el escenario comercial internacional.
Los participantes coincidieron en que el contexto geopolítico, el surgimiento de nuevos países exportadores y la acelerada incorporación de tecnología en diferentes regiones del mundo obligan a la Argentina a sostener un proceso permanente de innovación, mejora genética y fortalecimiento de su competitividad logística y comercial.
En el análisis sobre el mercado de la arveja, Guido Zoppi destacó que el cultivo sigue consolidando su crecimiento gracias al mejoramiento genético y al remplazo de variedades tradicionales por materiales de mayor potencial.
“La campaña cerró con muy buenos números tanto de hectáreas sembradas como de producción; vemos que en Argentina este es un producto que viene creciendo mucho a la par de la genética que se ha incorporado. Se dejaron atrás las viejas variedades tradicionales y eso trajo aparejado un incremento en el rendimiento y en la calidad del producto final”, afirmó.
No obstante, advirtió que el regreso de Canadá al mercado chino incrementa la competencia internacional y obliga a buscar nuevos destinos comerciales y alternativas de agregado de valor, como el desarrollo de harinas, snacks y alimentos balanceados.
En el caso del garbanzo, el panel describió un escenario marcado por una sobreoferta global que mantiene los precios en niveles históricamente bajos. Sin embargo, las recientes lluvias permitieron sostener una superficie similar a la de la campaña pasada y generan buenas expectativas productivas para la cosecha que comenzará en octubre.