Legumbres: el contexto mundial exige una producción sustentable

La ciudad de Salta volvió a convertirse en el punto de encuentro de toda la cadena de las legumbres con una nueva edición de la tradicional Jornada de Actualización Técnica organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera). El encuentro reunió a más de 20 oradores, que abordaron los principales desafíos y oportunidades que enfrenta una actividad cada vez más estratégica para el país.