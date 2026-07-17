San Martín cambió brillo por oficio y rescató un punto en Mendoza

El conjunto tucumano estaba bien, pero a los 24’ Luca Arfaras sintió un tirón en una corrida y tuvo que pedir el cambio. Con el ingreso de Diego Diellos, los de Ciudadela perdieron algo de fuerza en la presión alta que intentaban. Tras el parate por la lesión, el encuentro entró en una meseta. Se volvió un trámite típico de la Primera Nacional: mucha fricción, pierna fuerte en el círculo central y poca acción en las áreas. Aun así, los de Bolívar y Pellegrini dejó en claro que no iba a renunciar al protagonismo. La jugada más peligrosa de ese pasaje nació de Rodrigo Ayala llegando a posiciones ofensivas, incluyó un taco exquisito de Briñone y quedó para Diellos, que no pudo ajustar el remate.