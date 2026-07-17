EN VIVO: San Martín igualó 0-0 con Deportivo Maipú por la fecha 21 de la Primera Nacional

Finalizó el partido
Deportivo Maipú y San Martín igualaron 0-0 en Mendoza. El "Santo" fue mejor en el primer tiempo, pero en el segundo no encontró el juego y rescató el empate.
San Martín aguanta el empate
El local arremete al equipo tucumano contra su propia área.
Volvió a salvarse San Martín
Maipú había convertido el 1-0, pero el juez de línea levantó la bandera y anuló el tanto.
Manganelli salvó al "Santo"
El arquero tuvo dos grandes atajadas para sostener el cero de su equipo.
Cambios en San Martín.
Ingresan Gonzalo Rodríguez y Simón Pérez, se reitran Alvaro Veliez y Bruno Cabrera.
Se retiró Enzo Pérez
A los 24 del segundo tiempo', salió en lugar de Mirko Bonfigli.
Se salvó San Martín
Salazar la sacó de la línea.
Deportivo Maipú, mejor en el complemento
Los mendocinos manejan la pelota en el segundo tiempo.
Amarilla para San Martín
Manganelli, amonestado por demorar
Comenzó el segundo tiempo
Cambio en San Martín
Ingresó Laureano Rodríguez en lugar de Graneros, amonestado.
Finalizó el primer tiempo
Amarilla para "Fosa" Ferreyra
Cambio en San Martín
Ingresa Diego Diellos en lugar de Arfaras, que se retiró visiblemente lesionado.
Enzo Pérez, amonestado
Primera amonestación en Maipú.
Lesionado en San Martín
Lucas Arfaras se resintió muscularmente y se retirará del partido.
Muy clara para San Martín
Carabajal, de tiro libre, estuvo muy cerca de marcar el primero. Gran respuesta del arquero.
Tarjeta amarilla
La recibió Agustín Graneros tras una dura falta a Pérez.
Así juega San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 17, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Deportivo Maipú.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/W9ZHd3LJGk
Comienza el partido
Ingresan los equipos al estadio
Gran recibimiento con Enzo Pérez como capitán de los mendocinos.
Entrada en calor
Lo que tenés que saber
Desde las 15, San Martín y Deportivo Maipú se enfrentarán por la fecha 21 de la Primera Nacional, con el objetivo de consolidarse en la zona de playoffs para el ascenso. Transmite LPF Play.