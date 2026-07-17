La cábala del "Cuti" Romero y "Licha" Martínez: para qué sirve el palo santo y cuáles son sus beneficios

Hay quienes aún no lavaron su camiseta de la Selección incluso ya habiendo pasado casi un mes del inicio del Mundial. Algunos nunca se movieron del sitio en el que se sentaron en el sillón mientras que otros jamás se acercaron al mismo rincón del asiento. Algunos probaron prendiendo velas y otros respetaron la misma compañía en todos los partidos. Todos los hinchas tratan de influir en el resultado del juego de alguna manera mágica, actitud que se repite también entre los jugadores como es el caso de De Paul y Paredes con los caramelos o el reciente descubrimiento del palo santo usado entre el Cuti Romero y Licha Martínez.