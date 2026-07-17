La cábala del "Cuti" Romero y "Licha" Martínez: para qué sirve el palo santo y cuáles son sus beneficios

Resumen para apurados
- Los futbolistas argentinos Romero y Martínez queman palo santo antes de los partidos de la Selección en los torneos para purificar la energía y propiciar victorias.
- La práctica inició en el Mundial de Qatar y se extendió al resto del plantel. El palo santo es una madera sudamericana valorada por sus propiedades relajantes y purificadoras.
- Especialistas señalan que estos rituales reducen la ansiedad, mejoran la concentración de los deportistas y fortalecen la cohesión grupal de cara a futuras competencias.
Hay quienes aún no lavaron su camiseta de la Selección incluso ya habiendo pasado casi un mes del inicio del Mundial. Algunos nunca se movieron del sitio en el que se sentaron en el sillón mientras que otros jamás se acercaron al mismo rincón del asiento. Algunos probaron prendiendo velas y otros respetaron la misma compañía en todos los partidos. Todos los hinchas tratan de influir en el resultado del juego de alguna manera mágica, actitud que se repite también entre los jugadores como es el caso de De Paul y Paredes con los caramelos o el reciente descubrimiento del palo santo usado entre el Cuti Romero y Licha Martínez.
Un video recorrió el mundo cuando el Cuti Romero fue cuestionado por la seguridad aeroportuaria por un “chispero” o magiclick que encontraron en sus pertenencias. Todo ello para un fin que pronto develaron los propios futbolistas: encender el palo santo que influiría en las victorias ulteriores de la Argentina. El defensor comenzó con esta costumbre en la habitación que compartía con Lisandro Martínez en la Copa del Mundo de Qatar, y ahora la tradición se extendió a otros integrantes del plantel, entre ellos Nahuel Molina, quienes también incorporaron este momento previo a los partidos como una forma de prepararse antes de competir.
El secreto milenario detrás del aroma de la victoria
Pero, ¿qué es exactamente el palo santo y por qué se convirtió en el amuleto sagrado de la Scaloneta? Científicamente conocido como Bursera graveolens, este árbol originario de Sudamérica fue utilizado durante siglos en diversas culturas debido a su profundo significado espiritual. Común en países como Guatemala, Perú, Ecuador, Honduras, Costa Rica y México, el Palo Santo se aprovechó para curar tanto dolores físicos como enfermedades causadas por estrés.
El Palo Santo, también conocido como “madera sagrada”, es una especie arbórea cuya madera es reconocida por su aroma intenso con un toque ligeramente cítrico. Por ello, esta se utiliza ya sea en su estado natural o como incienso para fines energéticos, ya que ayuda a crear la sensación de armonía, paz y tranquilidad.
Los usos y beneficios del Palo Santo
Como explicaron desde el medio Architectural Digest, Lo que caracteriza al Palo Santo es que sus propiedades empiezan a aparecer cuando el árbol se seca y muere, es decir, tienen que pasar algunos años para que la madera empiece a desarrollar los componentes que generan su característico olor. Gracias a sus propiedades, el Palo Santo es utilizado para aliviar las enfermedades causadas por el estrés, así como para mantener la calma y el equilibrio emocional, elevar la autoestima y mejorar el humor.
El incienso de esta madera contiene propiedades medicinales antireumáticas, diuréticas, depurativas y antisépticas, además de ser una gran fuente de antioxidantes.Por ello, el Palo Santo es muy común en prácticas como el yoga, el reiki y la aromaterapia, ya que ayuda a limpiar y purificar el ambiente.
Al quemarse, la madera desprende una fragancia amaderada con notas cítricas y resinosas que, según disciplinas como el Feng Shui, tiene la propiedad de limpiar las energías estancadas o negativas, transformando el entorno en un espacio de calma, equilibrio y bienestar.
¿Cómo se usa el Palo Santo?
La forma más común de usar el Palo Santo es como incienso o, en todo caso, encendiendo un pedazo de madera seca para esparcir el humo en un espacio determinado. Sin embargo, para que la madera se mantenga encendida, hay que prender la llama cada cierto tiempo y dejarlo en un recipiente para que este se apague solo.
También, el Palo Santo se puede preparar en infusión, hirviéndolo 15 minutos a fuego lento, para luego dejarlo reposar 5 minutos, filtrarlo y tomarlo solo o con algún endulzante natural, como el azúcar de caña o miel.
La psicología detrás de las cábalas en el Mundial
Para los jugadores, encenderlo antes de salir a la cancha se transformó en un ritual de purificación indispensable para afrontar los desafíos más complejos. Aunque está claro que no existe una evidencia científica que demuestre que el humo de una madera pueda modificar el resultado de un compromiso, la psicología del deporte encuentra en estas prácticas una explicación sumamente lógica y valiosa.
Los especialistas sostienen que este tipo de rutinas previas son herramientas fundamentales para reducir la incertidumbre y canalizar la ansiedad de la alta competencia. Repetir la misma secuencia exacta antes de un encuentro funciona como una señal para que el cerebro entre en "modo competencia", favoreciendo la concentración. Además, al tratarse de un hábito compartido por referentes como el Cuti, Licha y Molina, el ritual fortalece el sentido de pertenencia y la confianza grupal, consolidando esa unión colectiva que, dentro de la cancha, termina pareciéndose mucho a la magia.