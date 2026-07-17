"En la cancha se habla mejor": la novia del "Colo" Barco estalló contra Bellingham tras su agresión en el final del partido

Resumen para apurados
- Yazmín Jaureguy, novia de Valentín Barco, cruzó en redes a Jude Bellingham por agredir al jugador tras el triunfo 2-1 de Argentina ante Inglaterra en el Mundial.
- Bellingham golpeó a Barco por la espalda luego de que el argentino festejara el gol frente a los rivales, lo que desató empujones y la intervención de sus compañeros de equipo.
- Este cruce reaviva la histórica rivalidad futbolística entre ambos países en un partido clave que depositó a la Selección argentina en la final del torneo mundial.
Valentín “Colo” Barco decidió regocijarse del 1-1 frente a los jugadores ingleses y se olvidó de sus compañeros de la camiseta albiceleste. Corrió desde el banco de suplentes entre la euforia y la descarga furiosa para celebrar ante los rivales. Rápidamente un video recorrió el mundo: un Jude Bellingham invadido de bronca que golpea al suplente por detrás de la cabeza. Pronto miles de argentinos se indignaron con la agresión y algunos allegados decidieron tomar cartas en el asunto como fue su novia, Yazmín Jaureguy.
La pareja del “Colo” Barco fue al cruce y se pronunció luego de la agresión de Jude Bellingham al finalizar el partido de Argentina contra Inglaterra donde la Selección venció en un 2-1. El video del volante ofensivo del Real Madrid recorrió el mundo e hizo estallar de bronca a Jaureguy, quien se refirió al futbolista y su actitud.
La novia del "Colo" Braco se descargó en redes sociales
Publicando una historia en Instagram, la novia del volante del Chelsea agregó la captura del momento en que el 10 inglés está a punto de darle un cachetazo en la cabeza mientras Barco se encontraba de espaldas. Arriba de la imagen advirtió con contundencia: “En la cancha se habla mejor ¡muerto!”, agregó la modelo e influencer en su cuenta.
Por último, en otra historia, se refirió a las críticas que recibió por defender a su pareja. “No sabía que de repente no se pueden festejar los goles, pero si avalar a un violento. Cambien de deporte si van a llorar tanto. Buen día”, sentenció junto a corazones celestes y blancos.
El origen de la polémica en la cancha
La agresión del 10 del Real Madrid contra el exmediocampista de Boca recorrió el mundo en una filmación que escaló la tensión ya gestada en el partido contra Inglaterra. En un principio, la agresión circuló sin una contextualización, por lo que muchos se preguntaron cuál fue el motivo que arrancó semejante actitud por parte del volante ofensivo inglés. Más tarde, otro recorte reveló a “Barco” eufórico despegándose del banco de suplentes para gritar los goles a cada uno de los futbolistas británicos.
“El Colo” les gritó el gol de Enzo Fernández en la cara a los rivales luego de salir del banco de suplentes y festejar en la mitad de la cancha. Más tarde y al finalizar el victorioso encuentro, el argentino de 21 años se abrazaba con sus compañeros de equipo cuando, de repente, el volante del Real Madrid se acercó y lo golpeó en la parte de atrás de la cabeza.
Empujones, tensión y final caliente
En el video se muestra cómo el surgido en Boca se da vuelta rápidamente con enojo y encara al 10 de la selección de Inglaterra, listo para pelear. El joven futbolista lo empuja y el volante se acerca todavía más. Ambos fueron separados por Nico Paz, y el argentino lo mira al inglés mientras le hace señas, preguntándole qué estaba haciendo. Sin embargo, la intervención del jugador del Como no fue suficiente, y Nicolás Otamendi tuvo que actuar con mayor vehemencia. Corrió hacia ellos y empujó a Bellingham en forma de advertencia.
Tras ello, se involucraron muchos futbolistas de ambos seleccionados en la discusión. Algunos buscaban frenar la pelea, mientras que otros argentinos se enojaron ante la reacción del inglés. El cruce terminó poco después.
Una victoria histórica con sello albiceleste
Argentina venció a Inglaterra en un cruce caliente marcado por la historia y la pasión futbolera. La insistencia del combinado nacional encontró premio a los 85 minutos. Tras un córner jugado rápido por Messi, Enzo Fernández recibió fuera del área y sacó un remate preciso que dejó sin posibilidades a Pickford para marcar el 1-1.
Luego, a los 91 minutos, luego de un remate al palo de Mac Allister, Messi volvió a ser decisivo con un centro con la derecha, y Lautaro Martínez apareció por detrás de todos para conectar de cabeza y decretar el 2-1.