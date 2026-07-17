"En la cancha se habla mejor": la novia del "Colo" Barco estalló contra Bellingham tras su agresión en el final del partido

Empujones, tensión y final caliente

En el video se muestra cómo el surgido en Boca se da vuelta rápidamente con enojo y encara al 10 de la selección de Inglaterra, listo para pelear. El joven futbolista lo empuja y el volante se acerca todavía más. Ambos fueron separados por Nico Paz, y el argentino lo mira al inglés mientras le hace señas, preguntándole qué estaba haciendo. Sin embargo, la intervención del jugador del Como no fue suficiente, y Nicolás Otamendi tuvo que actuar con mayor vehemencia. Corrió hacia ellos y empujó a Bellingham en forma de advertencia.