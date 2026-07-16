La cábala de Messi que ilusiona a todos: repitió el mismo posteo que antes de ser campeón en Qatar
Tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra y la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, Lionel Messi publicó un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención de los hinchas. El texto es exactamente el mismo que había compartido después de eliminar a Croacia en las semifinales de Qatar 2022, alimentando la ilusión de un nuevo título.
Resumen para apurados
- Lionel Messi repitió en redes su posteo de Qatar 2022 tras vencer a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026, reviviendo una cábala que ilusiona a Argentina.
- El texto idéntico fue publicado originalmente tras superar a Croacia en la semifinal de 2022, días antes de ganarle la final a Francia y consagrarse campeones del mundo.
- Argentina enfrentará a España el 19 de julio para buscar el bicampeonato mundial, un hito histórico que Lionel Messi busca lograr a sus 39 años.
La Selección dio otro paso hacia la historia al vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Minutos después de la clasificación, Lionel Messi volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha, sino por un detalle que los hinchas detectaron rápidamente en sus redes sociales.
El capitán argentino publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para celebrar el pase a la final, pero lo que parecía un posteo habitual escondía una particularidad que despertó todo tipo de teorías.
"¡A LA FINAL! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo. ¡Vamos Argentina, carajo!", escribió Messi.
La sorpresa llegó cuando miles de usuarios comprobaron que el texto era exactamente el mismo que había publicado el 13 de diciembre de 2022, luego de la victoria frente a Croacia que depositó a la Selección en la final del Mundial de Qatar.
Aquella publicación fue el preludio de uno de los capítulos más gloriosos de la historia del fútbol argentino. Cinco días después, el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Francia por penales y levantó la tercera Copa del Mundo en Lusail.
Por eso, la coincidencia no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios que interpretaron el gesto como una nueva cábala del capitán, quien nunca ocultó la importancia que tienen los rituales y las costumbres dentro del plantel argentino.
La publicación acumuló millones de "Me gusta" y miles de comentarios en muy poco tiempo. Entre ellos apareció incluso el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, quien se sumó a las felicitaciones para el capitán.
El mensaje llegó después de una nueva actuación consagratoria de la Selección, que volvió a demostrar personalidad para superar a un rival de enorme jerarquía como Inglaterra y clasificarse a una nueva final del mundo.
Ahora, el próximo desafío será España. El domingo 19 de julio, Argentina buscará defender la corona conseguida en Qatar y transformarse en bicampeona del mundo, un logro que ninguna selección consigue desde Brasil en 1962.
Para Messi también será una oportunidad histórica. A los 39 años, el capitán intentará conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva y seguir ampliando una carrera que ya rompió prácticamente todos los récords posibles.
Mientras tanto, una simple publicación en Instagram alcanzó para disparar la ilusión de millones de argentinos. Porque si en Qatar ese mensaje terminó acompañado por la Copa del Mundo, ahora muchos sueñan con que la historia vuelva a repetirse.