Una tarotista reveló cuántos goles podría hacer Argentina en la final del Mundial

Resumen para apurados
- La tarotista salteña 'Bruja del Camino' predijo que Argentina anotará entre uno y dos goles frente a España en la final del Mundial 2026, señalando un triunfo ajustado.
- La especialista, famosa por sus aciertos en el torneo, detalló que Julián Álvarez y Lautaro Martínez serían clave y que los goles llegarían en momentos específicos del juego.
- Aunque es una interpretación simbólica y no un dato científico, este pronóstico alimenta la expectativa de los hinchas argentinos en las horas previas al partido decisivo.
A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, la tarotista salteña conocida como Bruja del Camino volvió a compartir su lectura de cartas sobre el partido decisivo. La especialista, que ganó notoriedad por sus pronósticos durante el torneo, aseguró que la tirada muestra un panorama favorable para la Selección argentina, aunque advirtió que el encuentro estará marcado por momentos de máxima tensión.
Según explicó, las cartas reflejan un equipo unido y con fortaleza para afrontar las dificultades que puedan surgir durante el partido, en una final que, desde su interpretación, se resolvería con un desenlace muy ajustado.
Qué predijo la Bruja del Camino para la final entre Argentina y España
La tarotista sostuvo que la energía del encuentro anticipa un desarrollo cambiante, con instantes de incertidumbre y situaciones que podrían modificar el rumbo del partido. A pesar de ese escenario, aseguró que la lectura concluye con una tendencia positiva para la Selección argentina, asociada al éxito y al reconocimiento.
En relación con el marcador, indicó que Argentina tendría posibilidades de convertir entre uno y dos goles. También señaló dos momentos del partido que, según su interpretación, concentran la mayor energía para un posible festejo: entre los minutos 28 y 35 del primer tiempo y entre los 67 y 79 del complemento, siendo este último tramo el de mayor intensidad simbólica.
Los jugadores que aparecen mejor aspectados en la tirada
La lectura de cartas también hizo referencia a los posibles protagonistas en ataque. De acuerdo con la interpretación de la Bruja del Camino, la energía favorece a un delantero o a un volante con llegada al área. Entre los nombres que mencionó aparecen Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes, según la tirada, serían los futbolistas con mayores posibilidades de marcar durante la final.
Respecto de la definición del encuentro, la tarotista no descartó que el partido pueda extenderse al alargue. Sin embargo, explicó que la tendencia de las cartas apunta a una resolución muy ajustada que podría producirse antes de llegar a esa instancia.
Como ocurre con este tipo de predicciones, se trata de una interpretación basada en la lectura simbólica de las cartas y no de un pronóstico deportivo o un resultado confirmado.