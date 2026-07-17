Una tarotista reveló cuántos goles podría hacer Argentina en la final del Mundial

Los jugadores que aparecen mejor aspectados en la tirada

La lectura de cartas también hizo referencia a los posibles protagonistas en ataque. De acuerdo con la interpretación de la Bruja del Camino, la energía favorece a un delantero o a un volante con llegada al área. Entre los nombres que mencionó aparecen Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes, según la tirada, serían los futbolistas con mayores posibilidades de marcar durante la final.