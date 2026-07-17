Calma en el partido: tres infusiones para relajarse el domingo en la final

Resumen para apurados
- Ante la final del domingo, especialistas recomiendan infusiones de manzanilla, valeriana y lavanda para reducir el estrés y evitar incidentes cardiovasculares en Argentina.
- Durante el Mundial se registraron decenas de casos cardiovasculares en Tucumán. Se destaca que las propiedades de estas hierbas y el agua tibia ayudan a calmar el organismo.
- El uso de estas alternativas naturales busca promover el autocuidado en eventos de alta tensión, aunque los expertos advierten consultar al médico ante condiciones previas.
Argentina se paraliza durante los partidos de la Selección Argentina y los corazones parecen seguir el mismo ritmo en el sentido más literal de todos. En Tucumán, durante los partidos del Mundial 2026, se registraron 35 pacientes con episodios cardiovasculares que debieron ser atendidos. Para evitar casos de gravedad, mantener la calma y ser precavidos es esencial.
Beneficios de las infusiones para la relajación
No solo Tucumán registró cifras de pacientes con alteraciones cardiovasculares. En todo el país las entidades de salud informaron casos similares. Ante episodios de nervios, las infusiones naturales pueden ser un salvavidas. La científica nutricional de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern de Chicago, Marilyn Cornelis, indica que la teanina, uno de los compuestos del té, parece reducir el estrés y la ansiedad.
Además, en un artículo de la BBC se destaca que existen evidencias de que el agua tibia –necesaria para preparar cualquier infusión– hace algunos aportes al organismo. En primer lugar, ayuda a calmar los espasmos del esófago, el tubo que conecta la garganta con el estómago, que está tan ligado a las respuestas en situaciones de nervios.
Tres infusiones para calmar la ansiedad
Una de las infusiones más populares en Argentina es la manzanilla. Aunque en general hace falta más investigación para determinar la relación directa entre las infusiones y el sistema nervioso, hay algunos estudios que demuestran que el uso de manzanilla a corto plazo es seguro y puede utilizarse para reducir los síntomas de la ansiedad. Sin embargo, no se recomienda la manzanilla para personas embarazadas o que estén amamantando, así como tampoco para quienes tienen problemas de coagulación. La manzanilla puede aumentar el sangrado cuando se usa con medicamentos anticoagulantes, sobre todo si se consume en dosis altas.
En algunos estudios, quienes consumieron valeriana informaron tener menos ansiedad y estrés. Pero en otros, no manifestaron sentir diferencia alguna. Según la Mayo Clinic, es posible que la valeriana sea segura en dosis recomendadas durante un período breve, pero no hay datos para demostrar su seguridad en el largo plazo. Al igual que la manzanilla, no se recomienda a personas embarazadas o que estén amamantando. Puede causar algunos efectos secundarios como mareos, somnolencia y dolores de cabeza.
La tercera infusión que puede utilizarse para reducir la ansiedad es la lavanda. Aunque con evidencia limitada, algunas pruebas sugieren que su uso oral o incluso en aromaterapia puede reducir este síntoma. Su uso no está recomendado para niños, adolescentes, personas embarazadas o lactantes.
Aunque todas estas hierbas son utilizadas hace siglos y por diferentes culturas, es importante consultar con un médico especialista antes de consumirlas. Sobre todo, cuando se trata de controlar estados de malestar relacionados a los nervios o cuando el paciente padece una condición de salud previa.