Calma en el partido: tres infusiones para relajarse el domingo en la final

Tres infusiones para calmar la ansiedad

Una de las infusiones más populares en Argentina es la manzanilla. Aunque en general hace falta más investigación para determinar la relación directa entre las infusiones y el sistema nervioso, hay algunos estudios que demuestran que el uso de manzanilla a corto plazo es seguro y puede utilizarse para reducir los síntomas de la ansiedad. Sin embargo, no se recomienda la manzanilla para personas embarazadas o que estén amamantando, así como tampoco para quienes tienen problemas de coagulación. La manzanilla puede aumentar el sangrado cuando se usa con medicamentos anticoagulantes, sobre todo si se consume en dosis altas.