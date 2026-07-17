Desde Nueva York, una tucumana contó cómo se vive la invasión argentina antes de la final ante España

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 transforma poco a poco el paisaje de Nueva York. Aunque el fútbol no ocupa el lugar central que tienen otros deportes en Estados Unidos, la presencia de Lionel Messi y de la Selección argentina comenzó a cambiar el clima de las calles. Así lo cuenta la tucumana Sofía Gómez Capobianco, periodista e influencer, que se encuentra en la ciudad junto a su familia y vive de cerca la llegada de miles de hinchas albicelestes.