Desde Nueva York, una tucumana contó cómo se vive la invasión argentina antes de la final ante España

Resumen para apurados
- Hinchas argentinos copan Nueva York esta semana ante la final del Mundial 2026 contra España, motivados por la pasión por la Selección y la figura de Lionel Messi.
- Ante entradas costosas y el humo de incendios de Canadá, los hinchas celebran en Fan Fests y Times Square, hospedándose en Nueva Jersey y movilizándose en transporte público.
- El evento consolida el impacto global de Messi en EE.UU., mientras ciudades argentinas preparan operativos de seguridad y asuetos ante la expectativa de un nuevo campeonato.
La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 transforma poco a poco el paisaje de Nueva York. Aunque el fútbol no ocupa el lugar central que tienen otros deportes en Estados Unidos, la presencia de Lionel Messi y de la Selección argentina comenzó a cambiar el clima de las calles. Así lo cuenta la tucumana Sofía Gómez Capobianco, periodista e influencer, que se encuentra en la ciudad junto a su familia y vive de cerca la llegada de miles de hinchas albicelestes.
"La verdad es que acá se vive con mucha emoción, con mucha alegría y muchísimo entusiasmo", relató en diálogo con LA GACETA. Aunque no consiguió entradas para el partido decisivo, aseguró que la experiencia mundialista ya vale la pena. Durante la semifinal siguió el encuentro desde un fan fest en Brooklyn, donde, según describió, el ambiente fue "un espectáculo".
"No entramos a la cancha ni tenemos pensado hacerlo para la final, pero el fan fest fue increíble. Había muy buena vibra, mucha alegría y ese ambiente de festejo que a los argentinos tanto nos gusta", expresó.
El humo de Canadá también llegó a Nueva York
La previa del partido estuvo marcada además por una situación ambiental inesperada. El humo provocado por los incendios forestales en Canadá alcanzó a parte del noreste de Estados Unidos y generó preocupación entre las autoridades.
"Cuando arrancamos el día turístico vimos el cielo muy cargado. Pensábamos que estaba nublado porque el día anterior había llovido, pero con el correr de las horas nos dimos cuenta de que no era una nube común. Buscamos información y efectivamente era el humo que llegaba desde Canadá", explicó.
Si bien aclaró que Nueva York no fue una de las zonas más afectadas, señaló que la presencia del humo fue evidente durante varias horas. "Veíamos mucha gente con barbijo y eso nos llamó la atención. Las recomendaciones eran hacer la menor cantidad posible de actividades al aire libre", contó.
Este viernes, sin embargo, la situación mostró una mejora. "Ahora ya se ven las nubes y el cielo está mucho más limpio. Dicen que el fin de semana va a refrescar y que la lluvia ayudará a mejorar la calidad del aire", indicó.
Cada vez más camisetas argentinas
El ambiente futbolero comenzó a crecer con el paso de los días. Sofía explicó que su viaje no fue organizado para asistir al Mundial, sino que coincidió con las vacaciones familiares.
"No vinimos por el Mundial. Fue un viaje que ya teníamos planeado y justo coincidió con la final. Como Nueva York es tan grande, al principio veíamos pocos argentinos, pero ahora ya empiezan a aparecer por todos lados", comentó.
Tras el triunfo frente a Inglaterra, Times Square se convirtió en uno de los principales puntos de celebración.
"Terminó la semifinal y nos fuimos directo a Times Square. Ya había muchísimos argentinos y ahora esperamos que lleguen muchos más. Queremos que lleguen en manada, como nos gusta a nosotros", afirmó entre risas.
Una ciudad cara, pero con opciones
Sobre el costo de recorrer la ciudad durante estos días, la periodista explicó que Nueva York mantiene su fama de ser uno de los destinos más caros de Estados Unidos, aunque existen alternativas para quienes viajan con un presupuesto ajustado.
Su familia se hospeda en Nueva Jersey, a apenas 15 minutos del MetLife Stadium, donde se disputará la final.
"Nos movemos siempre en transporte público. Tomamos tren y subte, y cada recorrido cuesta unos pocos dólares. En cuanto a la comida, hay opciones para todos los bolsillos. Están las famosas pizzas de dos dólares, los supermercados y lugares económicos donde se puede comer", detalló.
A ese panorama se suma otro desafío: las altas temperaturas.
"El calor es muy pesado. Hubo días de más de 33 grados y después de caminar tanto necesitás entrar sí o sí a algún lugar con aire acondicionado", explicó.
La ilusión de vivir la final desde afuera
Con entradas que alcanzan cifras prohibitivas, la familia descartó desde el inicio la posibilidad de ingresar al estadio.
"Somos seis. Es imposible pagar esos valores. Este no era un viaje pensado para el Mundial y las entradas son completamente inviables", sostuvo.
Aun así, no piensan perderse el clima que rodeará al encuentro.
"Vamos a ir igual. Queremos estar cerca del estadio, vivir la llegada de la gente y sentir todo ese ambiente. Quién sabe, capaz aparece alguna oportunidad de último momento, pero la idea es estar ahí y disfrutarlo desde afuera", contó.
Messi, el nombre que todos conocen
Aunque Estados Unidos no es un país tradicionalmente futbolero, Gómez Capobianco aseguró que la figura de Lionel Messi trasciende cualquier deporte.
"Había muchos latinos con la camiseta argentina. No eran tantos argentinos, pero sí muchísima gente apoyando a Messi y a la Selección", señaló.
También reconoció que no todas las reacciones son positivas.
"Con la camiseta nos encontramos tanto con elogios como con insultos. Hay una especie de movida antiargentina, sobre todo ahora que estamos en la final, pero igual la camiseta se lleva con orgullo", concluyó.