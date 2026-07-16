Mundial 2026

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de Indalecio Sánchez y José Názaro, además de los móviles en vivo, desde el Mundial 2026, con nuestros enviados especiales Matías Auad y Bruno Farano, quienes siguen de cerca a la Selección Argentina.  

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

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