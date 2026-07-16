Más allá del Mundial: jóvenes de El Mollar se organizan para no sentirse solos

A pocos metros de la avenida principal de Los Menhires se encuentra la Casita Comunitaria Bartolina Sisa, un pequeño espacio de lucha y contención construido a mano por la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar, liderada por la cacique Margarita Mamaní. Una comisaría, una pequeña plaza y una capilla marcan el recorrido antes de llegar. Margarita no está: viajó a San Miguel de Tucumán para golpear puertas y gestionar respuestas. Por eso es July Chenaut, de 23 años e integrante de la comunidad, quien recibe a LA GACETA entre calles de tierra y bajo un sol que calienta más de lo habitual en una mañana de invierno en los Valles.