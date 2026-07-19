Sin harina ni azúcar: cómo hacer las galletitas de avena y zanahoria de Soledad Fandiño

La actriz y conductora Soledad Fandiño, comparte una propuesta gastronómica ideal para quienes buscan opciones dulces y nutritivas: convertir la tradicional torta de zanahoria en galletitas a base de avena. La mediática, que actualmente forma parte del equipo de Dgostream en la cobertura del Mundial de Fútbol, se presenta en Instagram como creadora de platos basados en plantas y difunde sus preparaciones con mucho humor. Su publicación generó tanto impacto en las redes que la propia Maru Botana dejó su comentario para confirmando que estas galletas son un "vicio".