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Sin harina ni azúcar: cómo hacer las galletitas de avena y zanahoria de Soledad Fandiño

Inspiradas en la clásica carrot cake, se preparan en solo 15 minutos de horno. Una opción ideal de la "Chef plant based" para mandar en la merienda de los chicos o disfrutar con el mate.

Sin harina ni azúcar: cómo hacer las galletitas de avena y zanahoria de Soledad Fandiño
Instagram de Soledad Fantiño
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Soledad Fandiño presentó en sus redes una receta saludable de galletitas de avena y zanahoria, sin harinas ni azúcar, ideal para meriendas nutritivas.
  • Inspirada en la carrot cake, esta receta sin manteca requiere solo 15 minutos de cocción y fue elogiada en redes sociales por la reconocida cocinera Maru Botana.
  • Esta propuesta consolida opciones saludables frente a los ultraprocesados, impulsando hábitos de alimentación consciente y nutritiva para viandas escolares y meriendas.
Resumen generado con IA

La actriz y conductora Soledad Fandiño, comparte una propuesta gastronómica ideal para quienes buscan opciones dulces y nutritivas: convertir la tradicional torta de zanahoria en galletitas a base de avena. La mediática, que actualmente forma parte del equipo de Dgostream en la cobertura del Mundial de Fútbol, se presenta en Instagram como creadora de platos basados en plantas y difunde sus preparaciones con mucho humor. Su publicación generó tanto impacto en las redes que la propia Maru Botana dejó su comentario para confirmando que estas galletas son un "vicio".

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Con apenas quince minutos de cocción, es posible obtener un resultado dorado y crujiente, perfecto para acompañar unos ricos mates en casa. Dado que la preparación excluye por completo el uso de manteca, azúcar industrial y harinas refinadas, resulta una alternativa excelente para sumar a las viandas escolares de los más chicos o para consumir como un tentempié saludable durante la rutina semanal.

  • 1 taza de avena (puede ser arrollada fina o tradicional)
  • 1 taza de harina integral
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1/4 cucharadita de jengibre en polvo (el toque clave de sabor)
  • 1/2 cucharadita de sal fina
  • 4 zanahorias medianas, peladas y ralladas finas
  • 1 taza de nueces picadas (conviene dejarlas un poco grandes para que aporten textura)
  • 1/4 taza de pasas de uva sin semilla
  • 1/2 taza de miel pura de abejas o sirope de arce (maple syrup)
  • 1/2 taza de aceite de coco derretido
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