Antonela Roccuzzo deslumbró en la inauguración de la nueva casa de Victoria Beckham en Miami con un elegante look de gala

Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas en un exclusivo evento de moda en Miami, donde acompañó a Victoria Beckham en la inauguración de House of Victoria, el primer espacio de la diseñadora británica en Estados Unidos. La empresaria rosarina compartió imágenes de la velada en sus redes sociales y su elegante look rápidamente se convirtió en tendencia.
La apertura del nuevo local se realizó en Bal Harbour Shops, uno de los centros comerciales de lujo más importantes de Florida, y reunió a familiares, amigos y figuras del mundo de la moda.
El look de Antonela Roccuzzo que marcó tendencia
Para la ocasión, Antonela eligió un vestido de gala confeccionado en satén color verde azulado profundo, una de las tonalidades que pisa fuerte esta temporada.
El diseño, sin mangas y de líneas minimalistas, presentaba un escote redondo y una falda recta de caída fluida hasta los tobillos, apostando por una estética elegante y atemporal.
La esposa de Lionel Messi completó el conjunto con:
Tacones negros destalonados de tiras finas.
Un bolso estructurado negro.
Un collar dorado de eslabones gruesos.
Aros dorados a juego.
Cabello suelto con ondas suaves y maquillaje natural.
El estilismo fue ampliamente elogiado por sus seguidores y especialistas en moda por su equilibrio entre sofisticación y sencillez.
Victoria Beckham inauguró House of Victoria en Miami
La gran protagonista de la noche fue Victoria Beckham, quien celebró la apertura de House of Victoria en Bal Harbour Shops, un paso clave en la expansión internacional de su firma.
La diseñadora eligió un vestido de satén en tono beige arena con detalles champagne, de corte minimalista, con drapeado asimétrico y una delicada capa sobre uno de los hombros.
Completó su look con zapatos nude metalizados, joyería discreta y el estilo refinado que caracteriza a su marca.
Un evento repleto de celebridades
La inauguración reunió a la familia Beckham casi al completo. David Beckham acompañó a su esposa junto a sus hijos Romeo, Cruz y Harper, quienes participaron de la celebración del nuevo espacio comercial.
La presencia de Antonela Roccuzzo volvió a reflejar la estrecha relación que mantienen las familias Beckham y Messi desde la llegada del capitán de la Selección Argentina al Inter Miami.
Un nuevo paso para la marca Victoria Beckham
La apertura de House of Victoria representa el desembarco de la marca con un espacio propio en Estados Unidos. El local ofrece una experiencia de compra inspirada en el estilo minimalista de la diseñadora, con una cuidada selección de prendas, accesorios y artículos de lujo.
Al compartir las imágenes del evento, Victoria Beckham expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto y agradeció el acompañamiento de familiares y amigos en una noche que combinó moda, exclusividad y elegancia en uno de los destinos más exclusivos de Miami.