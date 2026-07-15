El emotivo gesto de la Selección tras eliminar a Inglaterra: la bandera por las Islas Malvinas
Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso encabezaron el homenaje luego del triunfo por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026. Los jugadores exhibieron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos en Atlanta.
Resumen para apurados
- La Selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en Atlanta por el Mundial 2026 y celebró el pase a la final exhibiendo una bandera que reivindica la soberanía de las Islas Malvinas.
- El gesto, liderado por Martínez y Lo Celso tras el partido, revivió el reclamo histórico de 1982 pese a los intentos previos de bajar la tensión política en la antesala del juego.
- La imagen se consolida como un hito histórico para la Selección, que ahora se prepara para disputar la final del torneo contra España en busca de su segundo título consecutivo.
La clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que trascendió lo futbolístico. Tras el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, los jugadores celebraron el pase a la definición con una bandera que reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Mientras los futbolistas ingleses abandonaban el campo de juego y la fiesta comenzaba a instalarse entre los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso aparecieron con un "trapo" que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos de la noche.
La bandera llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas", un mensaje que hizo referencia al histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago y al conflicto bélico de 1982 entre ambos países.
La escena se produjo en medio de los festejos por la clasificación a la segunda final mundialista consecutiva. Mientras las familias de los futbolistas celebraban desde las tribunas y los simpatizantes cantaban pensando en el duelo decisivo frente a España, la bandera permaneció sobre el césped de Atlanta como parte de la celebración.
Por si algÃºn inglÃ©s seguÃa con la duda: las Malvinas son argentinas. pic.twitter.com/TjPTPPR2vj— Corta (@somoscorta) July 15, 2026
Durante los días previos al encuentro, tanto desde el entorno de la Selección como desde distintos sectores se había buscado bajar el tono de confrontación alrededor del partido, insistiendo en que se trataba de un encuentro de fútbol y no de un enfrentamiento bélico. Sin embargo, una vez consumada la clasificación, los futbolistas eligieron expresar ese mensaje mediante una bandera que rápidamente fue celebrada por los hinchas presentes.
La imagen de Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso sosteniendo el emblema, con el plantel argentino celebrando alrededor y la Copa del Mundo cada vez más cerca, quedó como uno de los momentos más significativos de una noche que ya ocupa un lugar especial en la historia de la Selección.