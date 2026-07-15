El emotivo gesto de la Selección tras eliminar a Inglaterra: la bandera por las Islas Malvinas

Durante los días previos al encuentro, tanto desde el entorno de la Selección como desde distintos sectores se había buscado bajar el tono de confrontación alrededor del partido, insistiendo en que se trataba de un encuentro de fútbol y no de un enfrentamiento bélico. Sin embargo, una vez consumada la clasificación, los futbolistas eligieron expresar ese mensaje mediante una bandera que rápidamente fue celebrada por los hinchas presentes.