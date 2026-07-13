¿Y si el 19/7 significa algo más? Las coincidencias que alimentan el “elijo creer” de los hinchas

También aparecieron nuevas relaciones alrededor de Messi. Un usuario señaló que el capitán ganó títulos importantes en fechas que coincidían con distintos números de camiseta que utilizó durante su carrera: el 10 de julio de 2021, el 18 de diciembre de 2022 y el 15 de julio de 2024. Como en su debut mundialista de 2006 vistió la camiseta 19, muchos interpretaron que la final programada para el 19 de julio era otra señal.