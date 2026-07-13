¿Y si el 19/7 significa algo más? Las coincidencias que alimentan el “elijo creer” de los hinchas

Resumen para apurados
- Hinchas argentinos viralizan en redes sociales diversas coincidencias y cábalas bajo el lema "elijo creer", antes de la semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026.
- Las teorías en redes asocian la fecha de la final (19/7) con los dorsales de Otamendi y Di María, sumando datos históricos de mundiales anteriores para alimentar la ilusión.
- Aunque no influyen en la cancha, estas cábalas consolidan el folklore futbolístico argentino, uniendo a la hinchada bajo un ritual colectivo de esperanza antes del partido.
Cada Mundial tiene sus cábalas. En Argentina hay lugares fijos para ver los partidos, y promesas que solo se cumplen si la Selección gana. Como en cada Mundial, las redes sociales sumaron un ingrediente más: las coincidencias.
En la previa de la semifinal frente a Inglaterra comenzaron a multiplicarse publicaciones que relacionaban fechas, números de camiseta, partidos históricos y hasta canciones. Gran parte de esas teorías fueron difundidas por la cuenta de Instagram @lacasadelstreaming_, que reunió una serie de datos bajo una consigna conocida por cualquier hincha: "Elegimos creer y anulamos mufa".
Del 19 de julio a la camiseta de Otamendi
Todo comenzó antes del cruce con Suiza. En redes se viralizó una imagen que relacionaba el minuto del gol de Ángel Di María ante los suizos en el Mundial de Brasil 2014 con la fecha del partido de cuartos de final disputado en 2026. Después del triunfo argentino por 3 a 1, aparecieron nuevas coincidencias que alimentaron la ilusión.
La más compartida giró alrededor del 19 de julio, fecha prevista para la final del Mundial. En una de las imágenes del festejo frente a Suiza aparece un futbolista rival con la camiseta número 19, mientras que Di María lleva el 7. Para muchos usuarios, ambos números forman el 19/7.
Otra publicación recuperó una escena de la final de Qatar 2022. Los últimos en abrazar a Lionel Messi fueron Nicolás Otamendi, con la camiseta 19, y Rodrigo De Paul, con la 7. Algunos incluso señalaron que también se alcanza a ver el 4 de Enzo Fernández, una referencia a la posible cuarta estrella.
Las coincidencias siguieron apareciendo. En el Mundial de Alemania 2006, el día que Messi cumplió 19 años, ingresó desde el banco por Javier Saviola. En el cartel del cambio se leían, justamente, los números 19 y 7.
También hubo espacio para los antecedentes históricos. En la publicación se recordó que apenas tres cuartos de final de la historia de los Mundiales terminaron 3 a 1: Italia sobre Francia en 1938, Brasil frente a Inglaterra en 1962 y Argentina contra Suiza en 2026. En los dos primeros casos, los campeones vigentes terminaron levantando nuevamente la Copa del Mundo.
La música tampoco quedó afuera. Tras eliminar a Países Bajos en las semifinales de Brasil 2014, por los parlantes del estadio sonó "Wonderwall", de Oasis. Doce años después, Argentina vuelve a enfrentar a Inglaterra, cuyos hinchas adoptaron esa canción como uno de sus himnos.
El último dato apuntó directamente al rival. Las dos veces que Argentina eliminó a Inglaterra en un Mundial hubo un futbolista con pasado en River usando la camiseta 19: Oscar Ruggeri en México 1986 y Hernán Crespo en Francia 1998. En este Mundial, ese número pertenece a Nicolás Otamendi.
Los hinchas también aportaron sus teorías
La publicación no quedó solo en el reel. En los comentarios, miles de usuarios empezaron a sumar nuevas coincidencias. Una de las más repetidas recordó que Gonzalo Montiel, autor del penal decisivo en la final de Qatar 2022, llevaba el número 4 en la espalda. "Ese día dije que la cuarta era nuestra", escribió una usuaria, mientras otros respondían: "Volvamos a este comentario después del miércoles".
También aparecieron nuevas relaciones alrededor de Messi. Un usuario señaló que el capitán ganó títulos importantes en fechas que coincidían con distintos números de camiseta que utilizó durante su carrera: el 10 de julio de 2021, el 18 de diciembre de 2022 y el 15 de julio de 2024. Como en su debut mundialista de 2006 vistió la camiseta 19, muchos interpretaron que la final programada para el 19 de julio era otra señal.
Ninguna de esas coincidencias garantiza lo que ocurrirá dentro de la cancha. Pero en un país donde las cábalas forman parte del ritual futbolero, alcanzaron para que miles de hinchas repitieran la misma frase en las horas previas al partido: "Anulamos mufa. Elegimos creer".